Victimele de la Colectiv vor fi pomenite la 10 ani de la tragedie

Victimele tragediei petrecute în urmă cu un deceniu la Colectiv vor fi pomenite joi în fața fostului club.

Slujba de pomenire va fi oficiată de la ora 10:30, în zona de acces Fabrica Pionerul – în Parcul Bucur, sector 4, Bucureşti, de către un sobor de preoți de la cimitirele de stat, condus de pr. Gheorghe Dilirici.

În urma incendiului izbucnit în noaptea dintre 30 și 31 octombrie 2015 la clubul Colectiv din Capitală, 64 de tineri și-au pierdut viața.

Astfel de pomeniri au fost săvârșite regulat încă din 2015. De altfel, printre primii ajunşi la locul marii tragedii a fost chiar un preot ortodox, Vasile Bîrleanu slujitor la Capela ISU – Dealul Spirii, care a vorbit despre acea noapte într-un interviu acordat Basilica.ro.

Biserica a sprijinit material supravieţuitorii de la Colectiv, oferind alimente şi produse sanitare în patru spitale din Bucureşti. Victimele şi familiile lor au primit și ajutor financiar, atât prin Arhiepiscopia Bucureştilor, cât şi prin celelalte eparhii.

Foto credit: Basilica.ro