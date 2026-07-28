Proiectul eparhial „Copilărie și credință”: PS Ignatie a vizitat o tabără de care au beneficiat 85 de copii

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a vizitat sâmbătă o tabără de care au beneficiat 85 de copii din comuna Pogonești, județul Vaslui. Activitatea a fost organizată în cadrul proiectului eparhial „Copilărie și credință”, în perioada 22-25 iulie.

Preasfințitul Părinte Ignatie s-a întâlnit cu copiii în ultima zi a taberei, unde a mers împreună cu Pr. Vladimir Beregoi, consilier eparhial.

Ierarhul a stat de vorbă cu participanții, le-a ascultat impresiile despre zilele petrecute în tabără și le-a oferit daruri.

În ultima zi a taberei, copiii au participat la Sfânta Liturghie oficiată la Biserica „Sfântul Nicolae” din Pogonești, unde s-au împărtășit cu Sfintele Taine, apoi programul a continuat cu jocul „Pogonești Bound”, urmat de focul de tabără, cântece și activități de grup.

Scopul taberei

Pe tot parcursul taberei, copiii au fost însoțiți de 14 voluntari ai Asociației „JoyCamps Romania”, care au pregătit un program adaptat vârstei participanților. Activitățile au inclus ateliere tematice de dans, tir cu arcul, muzică și comunicare, drumeții în natură, jocuri sportive și activități educative nonformale.

„Prin proiectul de tabere Copilărie și credință, copiii din județul Vaslui au parte de experiența autentică a unei tabere: jocuri, aventură, prietenie, activități educative și momente de comuniune, toate într-un cadru care le oferă un timp de calitate și amintiri de neuitat”, a transmis părintele consilier eparhial Marian Dumitru Rugină, coordonatorul Sectorului de activități cu tineretul al Episcopiei Hușilor.

„Tabăra de la Pogonești a fost organizată cu sprijinul Parohiei Pogonești, păstorită de părintele Vasile Mihăiță Maximoiu, al Primăriei Pogonești, reprezentată de domnul primar Mihai Apostu, și al Școlii Gimnaziale Pogonești”.

Programul de tabere

Ajuns la peste 90 de tabere, proiectul „Copilărie și credință” le oferă copiilor din județul Vaslui ocazia de a participa la activități de vară care îmbină jocul, aventura, prietenia și momentele de comuniune.

„Timp de două luni și jumătate trăim una dintre cele mai frumoase perioade ale anului, alături de peste 1.300 de copii și tineri, cărora le oferim bucuria unei tabere de patru zile, organizată chiar în satul sau orașul lor”, a declarat părintele consilier eparhial.

Taberele se organizează în Episcopia Hușilor în perioada 15 iulie-5 septembrie 2026. Programul seriei de tabere este disponibil pe site-ul episcopiei.

Foto credit: Episcopia Hușilor