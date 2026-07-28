Mitropolitul Banatului a binecuvântat lucrările de restaurare de la cea mai veche parohie din Timișoara

Mitropolitul Ioan al Banatului a binecuvântat duminică lucrările de renovare și pictura restaurată a Parohiei Fabric din Timișoara, care aniversează anul acesta două secole de existență, fiind cea mai veche parohie românească din Timișoara.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a oficiat mai întâi Sfânta Liturghie, în cadrul căreia a vorbit despre minunea Înmulțirii pâinilor.

Părintele mitropolit a evidențiat legătura dintre această minune și Cina cea de Taină, arătând că pâinea euharistică, Trupul Domnului, este adevăratul dar al lui Dumnezeu spre viață veșnică: „Hristos nu a înmulțit pâinile din nimic, ci din pâine. La Sfânta Liturghie, din prescură, prin harul Duhului Sfânt, se face Trupul lui Hristos”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

Liturghia a fost urmată de slujba de binecuvântare a lucrărilor de înnoire și de alocuțiunile părintelui paroh Cosmin Panțuru și părintele Daniel Alic, care au prezentat semnificația istorică a momentului aniversar și principalele repere din evoluția parohiei, care a edificat prima biserică românească din Timișoara într-o perioadă în care Banatul făcea parte din Imperiul Austriac.

Din sobor au făcut parte părintele Timotei Anișorac, vicar eparhial, părintele Caius Andrașoni, protopopul Protoieriei Timișoara II, părintele profesor Vasile Vlad de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Preot Mărturisitor Ilarion V. Felea” din Arad, pr. conf. dr. Constantin Jinga, coordonatorul Facultății de Teologie din Timișoara.

Rugăciunile au fost urmate de un moment festiv în cadrul căruia au fost oferite acte de cinstire credincioșilor care au sprijinit lucrările de restaurare și înfrumusețare ale bisericii. Acestea au vizat restaurarea picturii și iconostasului, a vitraliilor, a pardoselii, a mobilierului bisericesc și a candelabrelor.

Parohia Fabric are hramurile „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” și „Sfântul Ierarh Spiridon al Trimitundei”.

Foto credit: Mitropolia Banatului