Vicariatul Ortodox Ucrainean din România are o nouă conducere

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a aprobat numirile noilor responsabili ai Vicariatul Ortodox Ucrainean din România, care vor continua proiectele existente și vor iniția altele pentru păstrarea credinței și identității etnice a ucrainenilor din România.

Părintele Marius-Nicolae Lauruc, parohul comunității ucrainene din Sighetu Marmației, județul Maramureș, a fost desemnat în funcția de Vicar General, după ce anterior a activat în calitate de consilier în cadrul vicariatului.

Din noua conducere mai fac parte: părintele Ioan Iurcea, consilier, părintele Petru Rahovan, protopop al Protopopiatului Ortodox Ucrainean Sighetu Marmației, și părintele Petru Rosoca, protopop al Protopopiatului Ortodox Ucrainean Lugoj.

Fostul vicar, părintele Nicolae Lauruc, care a ocupat funcția de Vicar General din anul 2021, s-a remarcat printr-o activitate pastorală și administrativă deosebită.

Format teologic la Sibiu și Prešov, a slujit ca preot paroh în comunități ucrainene din Poienile de sub Munte și Sighetu Marmației. De-a lungul anilor, a coordonat lucrări de construire și restaurare de biserici, a organizat simpozioane și festivaluri și a oferit sprijin refugiaților ucraineni.

Părintele Nicolae Lauruc este autorul mai multor lucrări teologice și a editat cărți de cult în limba ucraineană, contribuind la păstrarea identității etnice și spirituale a comunității. Pentru întreaga sa activitate, a fost distins cu Ordinul „Crucea Transilvană”, „Crucea Justinian Arhiepiscopul” și titlul de „Cetățean de Onoare” al comunei Poienile de sub Munte și al municipiului Sighetu Marmației.

Vicariatul Ortodox Ucrainean din România

Vicariatul Ortodox Ucrainean este o unitate administrativ-teritorială dependentă canonic de Patriarhia Română și dedicată credincioșilor ortodocși ucraineni care locuiesc în România. Aceştia participă la slujbe oficiate în limba maternă de preoți ucraineni sau vorbitori de limba ucraineană. În prezent, Vicariatul are sediul în orașul Sighetu Marmației (ju­dețul Maramureș) şi îi cuprinde pe credincioșii din zona de nord a țării (Maramureș, Transilvania, Crișana, Banat)- în total, aproximativ 30.000 de etnici ucraineni.

După 1989, prin Hotărârea Sfântului Sinod nr. 1432/12 februarie 1990, a fost re­înf­iinţat Vicariatul Ortodox Ucrainean, împlinind anul acesta 35 de ani de activitate neîntreruptă.

Foto credit: Facebook/ Marius N. Lauruc