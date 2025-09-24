Vicariatul Ortodox Ucrainean a premiat copiii câștigători ai concursului de eseuri despre istoria ucrainenilor din România

Copiii câștigători ai concursului de eseuri „Istoria văzută prin ochii bunicilor” au fost premiați marți, la Biserica Ortodoxă Ucraineană „Înălțarea Sfintei Cruci” din Sighetu Marmației.

Premiile au fost oferite de Asociația Dobrotoliubie, partener în organizarea concursului.

Toți elevii care au participat la concurs au primit diplome de participare și câte un exemplar din Noul Testament în limba ucraineană. Părintele vicar Marius Lauruc i-a felicitat pe toți, apreciind munca depusă de fiecare în parte, dar și efortul profesorilor și preoților care au făcut parte din Comisia de evaluare.

Câștigătorii concursului sunt:

Premiul I – Ioana Chifa și Ioana Voloșin din Poienile de sub Munte, județul Maramureș;

Premiul II – Delica Dutciuc și Alex Șmuliac din Lunca la Tisa, județul Maramureș;

Premiul III – Georgiana Boiciuc din Valea Vișeului, județul Maramureș;

Mențiune – Sofia Proniuc din Sighetu Marmației.

Concursul s-a desfășurat în mai multe etape, pe parcursul a trei luni, și a făcut parte din seria de manifestări prin care a fost marcată aniversarea a 35 de ani de la reactivarea Vicariatului Ortodox Ucrainean.

„În comunitățile ucrainene din Maramureș și Banat nu sunt colectate mărturii locale despre percepția istoriei recente, iar acest demers cultural-educațional îi va ajuta pe tineri să se conecteze cu rădăcinile și propria istorie”, a explicat la începutul anului, pentru Basilica.ro, Părintele Marius N. Lauruc, consilier la Vicariatul Ortodox Ucrainean.

Un proiect-pilot similar a fost desfășurat anul trecut la Liceul Ucrainean „Taras Șevcenco” din Sighetu Marmației. În cadrul acestuia, copiii au fost încurajați să lase telefonul din mână, pentru a sta de vorbă cu vârstnicii și a afla lucruri interesante despre istoria comunității.

Concursul din acest an s-a desfășurat la nivel de vicariat și a implicat elevi din comunitățile ucrainene din întreaga țară. Eseurile copiilor vor fi publicate într-un volum.

35 de ani de la reînființarea Vicariatului Ortodox Ucrainean

Manifestările jubiliare au mai inclus un simpozion de istorie locală și lansarea versiunii în limba ucraineană a albumului „Vicariatul Ortodox Ucrainean – 30 de ani de la înființare”, publicat anterior la Editura Paideia în limba română și engleză.

Odată cu înlăturarea regimului comunist ateu, ucrainenii ortodocși din România au inițiat demersurile privind obținerea binecuvântării Sfântului Sinod al Bisericii Române în vederea reînființării Vicariatului Ucrainean, care fusese desființat de către conducerea comunistă a țării în anul 1952.

Astfel, în 16 martie 1990, Cancelaria Sfântului Sinod a emis actul oficial nr. 1432, prin care era reînființat Vicariatul Ortodox Ucrainean.

Aproximativ 80% din etnicii ucraineni din România sunt ortodocși. Vicariatul Ortodox Ucrainean deservește credincioși din zona de nord și vest a țării –Maramureș, Crișana, Transilvania și Banat.

Foto credit: Vicariatul Ortodox Ucrainean