Viața Sf. Filoteea din Atena, subiect de film în Grecia: Protectoarea femeilor lipsite de libertate

Televiziunea Mega din Grecia pregătește un film serial despre viața Sf. Cuv. Filoteea din Atena, pomenită anual în 19 februarie în calendarul ortodox.

Sfânta s-a născut în secolul al 16-lea la Atena, primind numele de Revoula. A fost rodul rugăciunilor mamei ei, care nu putea avea copii. Deși nu și-a dorit căsătoria, a respectat dorința părinților și s-a căsătorit cu un om bogat care i-a produs multă suferință.

Rămânând văduvă după trei ani, a înființat Mănăstirea Sfântului Andrei, pe locul acesteia aflându-se astăzi sediul Arhiepiscopiei Atenei, precum și alte trei mănăstiri, tot în Atena.

Le oferea protecție femeilor care erau ținute sclave de turci. Multe refuzau să se lepede de credința creștină și găseau adăpost în mănăstirea sfintei, ceea ce i-a produs acesteia multe probleme cu ocupanții otomani. Sfânta a murit mucenicește, în urma unei bătăi primite de la turcii care au năvălit în mănăstire.

Despre film

Compania de producție a filmului este Feelgood, a unei legende a televiziunii grecești, Frosos Ralli, iar scenariul este semnat de Penny Fylaktaki. Filmările sunt programate să înceapă în cursul anului 2026.

Producătoarea Frosos Ralli o vede pe sfântă ca pe o precursoare a feminismului, deoarece le oferea protecție femeilor: „Era o personalitate care nu își pleca capul, care mergea împotriva violenței, a sărăciei, a oprimării femeilor și, în cele din urmă, a fost martirizată pentru valorile sale”, a declarat ea, citată de Mediatime.gr.

Serialul este așteptat să se remarce nu doar prin acuratețea istorică, ci și prin abordarea contemporană a curajului feminin și a independenței spirituale.

„Nu vreau să o fac sfântă cu forța. Era sfântă pentru că a ales să fie liberă”, a spus Frosos Ralli.

Filmele religioase, pe trend în Grecia

După ce serialul despre Sfântul Paisie Aghioritul a devenit cel mai popular program de ficțiune în Grecia în 2024, cu o cotă medie de 25% din publicul general și 24% din segmentul de vârstă 18–54 de ani, s-a dovedit că producțiile religioase sunt foarte atrăgătoare pentru public.

Din acest motiv, Mega Channel lucrează și la ecranizarea vieții Sf. Cuv. Iosif Isihastul.

Sursa foto: Nif.gr