L-a interpretat pe Sf. Nectarie, iar în curând va filma în rolul Sfântului Iosif Isihastul

Aris Servetalis, interpretul Sfântului Nectarie în filmul „Omul lui Dumnezeu”, va juca rolul Sfântului Iosif Isihastul într-un serial biografic care va fi difuzat în Grecia de Mega Channel, anunță John Sanidopoulos pe unul dintre blogurile sale.

Rolul sfântului athonit va fi interpretat în două etape de vârstă: la tinerețe va fi jucat de Tasos Lekkas, în timp ce Aris Servetalis va interpreta sfântul la anii maturității.

Serialul va avea 12 episoade, iar filmările sunt programate să înceapă după Paști. Filmul este scris și regizat de același tandem care a lucrat la serialul „Sfântul Paisie – din Farasa spre cer”, difuzat și în România: scenaristul Giorgos Tsiakkas și regizorul Stamos Tsamis.

Producția este susținută de mănăstirea athonită Vatoped și de Institutul „Sfântul Maxim Grecul” al mănăstirii, care a susținut și realizarea filmului „Omul lui Dumnezeu”, regizat de Yelena Popovic, despre viața Sfântului Nectarie.

Noul serial reprezintă revenirea lui Aris Servetalis pe micul ecran după o pauză de aproape 25 de ani de la ultima sa apariție la televiziune.

Sf. Iosif Isihastul s-a născut în 1898 pe Insula Paros, într-o familie numeroasă și credincioasă, primind la botez numele de Francisc. Orfan de tată, în adolescență a muncit în portul Pireu, iar apoi s-a înrolat în armată.

După stagiul militar, în 1921, și-a împărțit toată averea săracilor și familiei și a plecat în Sfântul Munte, dedicându-se vieții ascetice și Rugăciunii lui Iisus. În 1925, a fost tuns în monahism, primind numele monahal de Iosif. A dus o viață de asceză aspră și a fost îndrumător pentru mulți monahi.

Foto credit: Facebook / Man of God