A fost vernisată expoziția: 100 de ani. Vizita Reginei Maria a României în America 1926–2026

Expoziția „100 de ani. Vizita Reginei Maria a României în America, 1926–2026” a fost vernisată miercuri, la Galeria Cerchez a Muzeului Național Cotroceni din Capitală.

Expoziția reunește documente valoroase referitoare la vizita Reginei Maria în Statele Unite ale Americii, în 1926.

La vernisaj au luat cuvântul dr. Ștefania Dinu, director adjunct al Muzeului Național Cotroceni, dr. Alina Pavelescu, director adjunct al Arhivelor Naționale ale României, dr. Laura Gheorghiu, șefa Arhivelor Diplomatice ale MAE, precum și dr. Adrian-Silvan Ionescu.

Documentele expuse fac parte din colecțiile Arhivelor Naționale ale României, ale Arhivelor Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe și din colecția Daniel Obreja.

Expoziția este deschisă până la 31 mai.

Scurt istoric

Regina Maria a României a efectuat un turneu istoric în Statele Unite ale Americii în toamna anului 1926 (18 octombrie – 24 noiembrie).

Turneul a fost unul extins, Regina traversând o mare parte din SUA și Canada, acoperind Coasta de Est, Midwest-ul și Coasta de Vest

În cadrul vizitei, Regina Maria a fost primită la Casa Albă de către președintele SUA, Calvin Coolidge.

