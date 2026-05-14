Tabăra Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord a adunat aproape 70 de tineri la Watford

Tabăra „Sf. Iosif Mărturisitorul” a Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord a adunat la sfârșitul săptămânii trecute 67 de tineri la Watford, în apropierea Londrei.

Programul activităților a debutat cu rugăciune la biserica Parohiei „Sf. Iosif Mărturisitorul”, după care participanții au primit kiturile pentru tabără și li s-a prezentat programul.

A doua zi a taberei a cuprins ateliere tematice în aer liber: pictură de icoane pe sticlă, atelierul de spiritualitate și atelierul de orientare și supraviețuire în natură. Programul a continuat cu masa de prânz, „Jocurile olimpice”, cina și focul de tabără.

În ziua următoare, tinerii au participat la Sfânta Liturghie, unde cei mai mari au oferit răspunsurile la strană, alături de corul parohiei.

După masa de prânz au luat parte la o vânătoare de comori, au făcut fotografii de grup și interviuri. Tabăra s-a încheiat prin acordarea diplomelor pentru toți participanții și voluntarii implicați.

„Pe parcursul celor trei zile, tinerii au avut parte de momente de bucurie, comuniune și rugăciune, dezvoltând totodată spiritul de echipă, comunicarea și legături de prietenie”, a transmis părintele Florin Daniel Marc, Coordonatorul Departamentului de Tineret al eparhiei.

Tabăra „Sf. Iosif Mărturisitorul” se află a doua ediție, bucurându-se de un număr din ce în ce mai mare de participanți.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord