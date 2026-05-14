Preasfințitul Părinte Galaction este cetățean de onoare al județului Teleorman

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, a primit joi titlul de cetățean de onoare al județului Teleorman.

Distincția i-a fost oferită ierarhului la împlinirea a 585 de ani de la prima atestare documentară a județului.

Înmânarea plachetei cu titlul de onoare a avut loc în cadrul unei ședințe solemne a Consiliului Județean desfășurate la cinematograful Modern din Roșiori de Vede. Cu această ocazie, a avut loc și Gala Premiilor „Marin Preda” pentru literatură.

Preasfinția Sa a declarat că orice onoare primită în această viață este trecătoare: „Ceea ce rămâne este ceea ce am făcut pentru alții, ceea ce am semănat în suflete, binele pe care l-am adus în jurul nostru. Dacă această recunoaștere are un sens, acela este să ne amintească tuturor că lucrarea pentru comunitate, pentru semeni, pentru valorile perene ale credinței și ale umanității – această lucrare merită tot efortul nostru”.

Titlul i-a fost oferit Episcopului Alexandriei și Teleormanului în semn de apreciere și recunoaștere a contribuției aduse la dezvoltarea vieții spirituale și sociale a cetățenilor județului.

La evenimentul solemn a participat și arhimandritul Serafim Baciu, vicar eparhial, care a subliniat că acordarea titlului de cetățean de onoare Preasfințitului Părinte Galaction nu este doar un act administrativ sau o recunoaștere protocolară.

„Este expresia unei profunde recunoștințe publice pentru aproape trei decenii de slujire arhierească, pentru o viață dăruită lui Dumnezeu și oamenilor, pentru o lucrare discretă, dar uriașă, desfășurată cu răbdare, cu echilibru și cu o rară noblețe sufletească”.

Preasfințitul Părinte Galaction este Episcopul Alexandrei și Teleormanul de aproape trei decenii, fiind întronizat în data de 1 septembrie 1996.

