Ziua Internațională a Familiei 2026 pune accent pe sprijinirea familiilor aflate în dificultate și bunăstarea copiilor

Ziua Internațională a Familiei este sărbătorită anual în data de 15 mai. Tema anului 2026 evidențiază impactul inegalităților sociale și economice asupra vieții de familie și asupra dezvoltării copiilor.

Ziua Internațională a Familiei este marcată în baza rezoluției adoptate de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în anul 1993. ONU avertizează că numeroase familii se confruntă cu insecuritate financiară, acces limitat la servicii esențiale și dificultăți în îngrijirea copiilor.

„Fără un sprijin adecvat, familiile cu copii mici se confruntă cu riscuri mai mari de sărăcie, cu efecte de durată asupra sănătății, educației și bunăstării generale a copiilor”.

Organizația evidențiază și nevoia dezvoltării unor sisteme integrate de protecție socială, precum „alocații pentru copii, concediu parental, îngrijire a copiilor la prețuri accesibile și educație timpurie — pentru a consolida reziliența familiei, a reduce sărăcia și a promova egalitatea de șanse”.

Anul omagial al pastorației familiei creștine

În Patriarhia Română, anul 2026 a fost proclamat Anul omagial al pastorației familiei creștine.

În Actul de proclamare a Anului omagial 2026, Sfântul Sinod a subliniat rolul central al familiei în viața Bisericii și a societății: „Propunerea Cancelariei Sfântului Sinod a fost motivată și de importanța cultivării modelului creștin al relației de iubire, respect și întrajutorare dintre soț și soție, dintre părinți și copii”.

În cursul anului 2026, în Biserica Ortodoxă Română vor fi organizate activități practice, simpozioane, întâlniri, expoziții, mărturii și evocări privind formele de manifestare ale pasto­rației familiei creștine, potrivit Programului cadru al Anului omagial-comemorativ.

Rolul Bisericii în sprijinirea familiei

În predica de la proclamarea a Anului omagial 2026, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a atras atenția asupra dificultăților cu care se confruntă familiile contemporane.

„În epoca actuală, când instituția familiei se confruntă cu provocări multiple, iar rolul femeii în Biserică și în societate necesită o apreciere mai profundă, este necesar să subliniem că familia este nucleul de bază al comunității creștine”.

„Este necesar ca Biserica să intensifice eforturile pastorale pentru sprijinirea familiei creștine, să dezvolte programe de consiliere și sprijin pentru familiile aflate în dificultate, să ofere educație religioasă adecvată pentru copii și să promoveze valorile familiei creștine mărturisitoare”, a subliniat atunci Patriarhul Daniel.

De asemenea, Biserica Ortodoxă Română a instituit în anul 2009 Duminica Familiei Creștine, celebrată în duminica cea mai apropiată de data de 15 mai și pusă sub ocrotirea Sfântului Apostol Andronic și a soției sale, Iunia.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene