Floarea națională a României este celebrată în data de 15 mai: Bujorul, simbol al eroismului ostașilor români

Floarea națională a României este celebrată anual, în data de 15 mai, bujorul fiind recunoscut ca simbol al eroismului ostașilor români.

Demersurile pentru recunoașterea oficială a bujorului au fost susținute de comunitatea „Bujorul Românesc – The Romanian Peony”, înființată în anul 2015 de Cristina Turnagiu Dragna și Andreea Tănăsescu, creatoarea proiectului „La Blouse Roumaine”.

„Am celebrat frumusețea sa în grădini, în tradiții, în folclor și în artă, și am pledat neobosit pentru recunoașterea lui oficială. După ani de eforturi colective, bujorul a fost, în cele din urmă, declarat prin lege floarea națională”, transmitea în 2025 creatoarea proiectului „La Blouse Roumaine” pe pagina de Facebook.

Bujorul a devenit, în ultimii ani, și un simbol dedicat veteranilor de război și militarilor români care au participat la misiuni în teatrele de operații.

Adoptată de Ministerul Apărării Naționale și de o asociație a răniților și invalizilor militari, floarea exprimă respectul, recunoștința și onoarea acordate eroilor români.

Ziua Națională a Bujorului

Bujorul a fost declarat floare națională a României prin Legea nr. 285/2022, act normativ care încurajează organizarea anuală a unor festivaluri, expoziții și manifestări dedicate acestei plante, precum și protejarea rezervațiilor naturale și promovarea sa în spațiul public.

Actul normativ stabilește posibilitatea organizării anuale a unor festivaluri horticole și expoziții florale dedicate acestei plante, atât la nivel local, cât și național.

Totodată, este încurajată sprijinirea rezervațiilor naturale de bujori, amenajarea unor spații speciale în parcuri și grădini publice, precum și dezvoltarea unor colecții botanice dedicate acestei specii.

Legea prevede și promovarea bujorului în domeniul artistic și cultural, inclusiv prin expoziții de pictură și emisiuni filatelice tematice.

Bujorul, simbol identitar

Pe teritoriul României cresc spontan cinci specii de bujor în rezervații naturale protejate prin lege, alături de trei specii cultivate și peste 100 de varietăți și soiuri. Planta înflorește în luna mai, iar perioada de înflorire durează aproximativ zece zile.

Printre cele mai cunoscute rezervații de bujori se numără cele din Parcul Natural Comana din județul Giurgiu, Rezervația Naturală Pădurea Troianu din județul Teleorman și zona Zău de Câmpie, județul Mureș.

Numele latin al plantei, Paeonia romanica peregrina, provine, potrivit tradiției mitologice grecești, de la Paeon, medicul zeilor. Legenda spune că acesta ar fi atras mânia unuia dintre zei și, pentru a se feri de furia lui, s-a preschimbat într-o floare de bujor.

Foto credit: Facebook / La Blouse Roumaine