O nouă apariție editorială a fost dedicată Sfintei Blandina de la Iași: Viața, Acatistul și Paraclisul

O nouă lucrare publicată recent la Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă cuprinde „Viața, Acatistul și Paraclisul Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași”.

Apariția editorială face parte din colecția „Acatiste și vieți de sfinți” și reunește repere biografice, texte liturgice și rugăciuni alcătuite în cinstea noii sfinte a Bisericii Ortodoxe Române.

Acatistul a fost avizat de Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, iar Paraclisul a fost alcătuit de Schimonahul Gavriil Bănculescu de la Mănăstirea Vatoped din Sfântul Munte Athos.

Echipa editorială pentru publicarea lucrării a fost formată din părintele Sorin-Vasile Tancău, consilier patriarhal și coordonatorul Editurilor Patriarhiei Române, arhimandritul Chiril Lovin, redactor coordonator, și Marius-Nicolae Manolache, redactor, Constantin Cristea la tehnoredactare iar coperta a fost realizată de Laura-Raluca Cristea.

Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași a fost canonizată în anul de 2025 de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române alături de alte 15 femei cu viață sfântă. Proclamarea generală a canonizării a avut loc în data de 6 februarie 2026, iar proclamarea locală va avea loc duminică, la Catedrala Mitropolitană din Iași.

