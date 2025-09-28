PS Varlaam Ploieșteanul a sfințit biserica Parohiei Pipera: Corabia lui Petru este prefigurarea Bisericii

„Corabia lui Simon Petru este prefigurare a Bisericii care predică Evanghelia Împărăției Cerurilor la toate popoarele”, a spus Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul duminică, în Parohia Pipera din orașul Voluntari.

Preasfinția Sa a sfințit lăcașul de cult al Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” care l-a primit drept ocrotitor și pe Sfântul Sofian de la Antim.

În predica rostită la Sfânta Liturghie, ierarhul a prezentat înțelesurile profunde ale Evangheliei Duminicii a 18-a după Rusalii, despre pescuirea minunată.

„Pescarii sunt cei care aveau să devină Apostolii Domnului care au așezat în Biserică episcopii, preoții și diaconii care să le continue activitatea de pescari de oameni, de propovăduitori ai Evangheliei Împărăției Cerurilor și de chivernisitori ai tainelor lui Hristos lăsate în Biserică”.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a amintit de îndemnul Mântuitorului Iisus Hristos adresat lui Petru, de a pescui mai la adânc.

„Este un îndemn pentru fiecare dintre noi, de a nu ne opri la o lectură superficială a Evangheliei, ci ajutați de interpretările Sfinților Părinți să pătrundem în adâncul sensurilor fiecărui cuvânt”.

Ce învățăm de la Sf. Apostol Petru?

Episcopul vicar patriarhal i-a îndemnat pe credincioși să citească din Sfânta Scriptură sau măcar să asculte Evanghelia zilei și peste zi să mediteze la cuvintele Domnului.

„Hrana duhovnicească, atât de necesară sufletului nostru, o primim prin ascultarea și împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, prin rugăciunile din momentele necesare, din timpul zilei, la sculare, înainte și după masă, la începutul lucrurilor, la încheierea lor, seara, înainte de culcare și așa mai departe”.

Sfântul Apostol Petru, având în inima sa cuvântul rostit de Mântuitorul de pe corabie, L-a ascultat și a aruncat din nou mrejele pentru a pescui, deși experiența și priceperea lui îl contraziceau.

„Învățăm de aici că nu este suficientă în lucrarea noastră nici facultățile pe care le-am făcut, nici experiența pe care am acumulat-o, ci în orice lucrare a noastră avem nevoie de luminarea Harului Duhului Sfânt, de ajutorul lui Dumnezeu care sporește munca noastră și o face roditoare”.

„Ținând cont de cuvântul Domnului care spune: Fără Mine nu puteți face nimic, la orice întreprindere a noastră, la orice lucrare pe care ne pornim să o facem, să cerem ajutorul Bunului Dumnezeu ca planul nostru să fie binecuvântat și cu ajutorul și Harul lui Dumnezeu să fie dus la bun sfârșit”, a îndemnat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

Episcopul vicar patriarhal a sfințit și o nouă raclă din argint în care sunt așezate fragmente din cinstite moaște, aflate în patrimoniul parohiei.

Ordine și distincții

Părintele paroh Ionuț Doroșencu a fost hirotesit iconom stavrofor, pentru lucrarea sa administrativă și pastorală bogată.

Preasfinția Sa a înmânat mai multe ordine și distincții acordate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel cu ocazia sfințirii bisericii.

Ordinul „Sf. Martiri Brâncoveni” pentru clerici a fost acordat preotului Constantin Păun de la Parohia Pipera, iar preotul Constantin Protopopescu, de la aceeași parohie, a primit Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru clerici.

Familia George și Luminița Becali a primit Ordinul „Maica Domnului Oranta” pentru mireni. Ordinul „Sfinții Împărați Constantin și Elena” pentru mireni a fost acordat familiei Constantin și Domnica Geambazi.

Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru mireni a fost oferit familiei Nicolae și Mariana Panait. Familia Haralambie și Anca Caleșu și Marian Viorel Burada au primit Diploma Omagială 2025 cu medalie.

Distincția de vrednicie cu chipul Sfântului Dimitrie cel Nou a fost oferită Consiliului Parohial, iar Distincția de vrednicie cu chipul Maicii Domnului a fost oferită Comitetului Parohial al Parohiei Pipera.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene