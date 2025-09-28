Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a săvârșit slujba de sfințire și Sfânta Liturghie la Parohia Pipera din Voluntari duminică, 28 septembrie.
Galerie foto: Slujire arhierească și sfințire la Parohia Pipera din Voluntari (2025)
PS Varlaam Ploieșteanul a sfințit biserica Parohiei Pipera: Corabia lui Petru este prefigurarea Bisericii
„Corabia lui Simon Petru este prefigurare a Bisericii care predică Evanghelia Împărăției Cerurilor la toate popoarele”, a spus Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul duminică, în Parohia Pipera din orașul Voluntari. Preasfinția Sa a sfințit lăcașul…
Să nădăjduim în ajutorul lui Dumnezeu, chiar dacă suntem profesioniști sau bine pregătiți, îndeamnă Patriarhul României
„Trebuie să ne punem nădejdea în ajutorul lui Dumnezeu, chiar dacă suntem profesioniști sau bine pregătiți”, a îndemnat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel duminică, la Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. Preafericirea Sa…
Să ne deschidem inimile și să Îl urmăm pe Hristos, asemenea lui Petru, a îndemnat PS Siluan la Catedrala Patriarhală
„Să ne deschidem și noi inimile și să Îl urmăm pe Iisus Hristos, asemenea lui Petru, după minunea din Sfânta Evanghelie de astăzi și cu siguranță nu vom regreta și va fi pentru binele și…
În ultima duminică din luna septembrie este serbată Ziua Satului Românesc
Ziua Satului Românesc a fost inițiată în urmă cu cinci ani, prin Legea 44/2020 care prevede ca aceasta zi să fie serbată în ultima duminică din luna septembrie. Cinstirea satului românesc prin înființare unei zile…