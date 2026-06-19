Universitatea Politehnica Timișoara a înființat prima facultate din țară dedicată Inteligenței Artificiale

Universitatea Politehnica Timișoara a înființat Facultatea de Robotică, Inteligență Artificială și Sisteme Autonome, prima facultate din România de acest profil.

Noua facultate va reuni domenii aflate la intersecția dintre software, inteligență artificială, robotică, automatizări și sisteme autonome. Oferta educațională va include programe precum Informatică, Mecatronică, Robotică, Ingineria Dronelor și Informatică Aeronautică.

Potrivit universității, din anul viitor sunt avute în vedere și noi programe de studii, între care „Inteligență Artificială și Roboți Umanoizi” și „Sisteme Autonome”, concepute pentru a răspunde cererii tot mai mari de specialiști în domenii care vor defini economia următoarelor decenii.

Un reper regional

Conducerea instituției subliniază că facultate face parte dintr-o strategie mai amplă de transformare a Timișoarei într-un centru regional și european de cercetare și inovare în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii.

Rectorul Universității Politehnica Timișoara, Florin Drăgan, a subliniat că își dorește ca această facultate „să devină un reper regional în educația și cercetarea din domeniile tehnologiilor emergente”.

„Viziunea pe termen lung este ca Timișoara să devină unul dintre cele mai importante hub-uri de robotică și inteligență artificială din Europa Centrală și de Est, un loc în care se dezvoltă tehnologii capabile să influențeze industria și societatea la nivel internațional”, a subliniat Florin Drăgan.

Dezvoltare pentru viitor

Rectorul UPT a adăugat că obiectivul este ca viitorii absolvenți să contribuie direct la dezvoltarea tehnologiilor care vor modela societatea următoarelor decenii.

„Vrem ca studenții noștri să dezvolte roboții, sistemele autonome și aplicațiile de inteligență artificială care vor defini viitorul industriei, mobilității, sănătății și societății în ansamblu”.

Universitatea Politehnica Timișoara oferă în acest moment 63 de programe de studii universitare de licență și 62 de programe de studii universitare de masterat, organizate în cadrul celor 10 facultăți ale instituției de învățământ superior.

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Foto credit: Universitatea Politehnica Timișoara