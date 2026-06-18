Pr. Emanoil Băbuș despre inteligența artificială: Chipul lui Dumnezeu din noi este înlocuit de tehnologie

Părintele Emanoil Băbuș, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, a subliniat provocările aduse de inteligența artificială și lumea digitală contemporană într-o ediție recentă a emisiunii Lumina Cunoștinței de la Radio Trinitas.

Preotul a atras atenția asupra efectelor tehnologiei în modul în care omul se raportează la sine și la credință: „Chipul lui Dumnezeu din noi este înlocuit de chipul tehnologic”.

Potrivit părintelui profesor, dezvoltarea accelerată a mediului digital a adus beneficii incontestabile în ceea ce privește accesul la informație și comunicare, însă a generat și noi forme de dependență, izolare și pierdere a atenției.

Dictatura vizibilității

Reflectând asupra schimbărilor produse în perioada pandemiei, Pr. Emanoil Băbuș a explicat că tehnologia a făcut posibilă continuarea comunicării și a activităților educaționale.

„Cu ajutorul tehnologiei deja puse la punct la vremea aceea, noi am reușit să comunicăm în continuare. N-am rămas izolați într-un spațiu anume, ci spațiul aceasta era un spațiu global, mondial”.

Totuși, mediul digital a dat naștere unui fenomen pe care preotul îl numește „dictatura vizibilității”.

„Toată lumea dorea în acea izolare să fie vizibilă. Și acest lucru s-a putut realiza cu ajutorul rețelelor sociale. Omul a devenit atât de vizibil în exterior, încât a uitat de interiorul lui, de partea de interioritate”.

„În momentul în care imaginea a ajuns să fie adorată, imaginea propriei persoanei este atât de adorată în acest format, tu devii idol, devii propriul tău idol, pentru că îți place să fii adorat. Și atunci, tu, fără să-ți dai seama, devii dependent de aceste apreciați non-stop, uitând de propria ta persoană și, mai ales, de propria ta interioritate”, a mai spus preotul.

Inteligența artificială și modul de a gândi

Părintele profesor a explicat că inteligența artificială este o nouă etapă în evoluția tehnologică, după apariția internetului și a rețelelor sociale: „AI-ul este o altă etapă în ceea ce privește accesul la informație”.

Totuși, pr. Emanoil Băbuș a atras atenția că utilizarea excesivă a acestor sisteme poate diminua capacitatea omului de a analiza și de a decide singur.

„Delegăm algoritmii. Dar o facem inconștient de multe ori. Ne place, până la urmă, pentru că avem impresia că economisim timp”.

Preotul a arătat că inteligența artificială este „un șoc tectonic”, subliniind că impactul acesteia asupra societății este încă dificil de evaluat în întregime.

Cum poate fi păstrat echilibrul în era digitală

În fața acestor provocări, Pr. Emanoil Băbuș a subliniat că este necesară dezvoltarea unei adevărate discipline a utilizării tehnologiei: „Avem nevoie de o igienă digitală”.

„Mai pot fi momente de post digital, în care și copilul poate fi antrenat, adică perioade cât putem fără telefon. Pare ceva de domeniul fantasticului în momentul acesta, dar perioade de întrerupere a acestei conectivități, copilul și adultul în același timp redescoperă realitatea”.

Clericul a îndemnat familiile să creeze momente de dialog autentic și să valorifice timpul petrecut împreună, departe de ecrane, pentru că relațiile reale nu pot fi înlocuite de comunicarea mediată exclusiv de tehnologie: „Trebuie să fie un dialog-bilanț, cel puțin o dată pe săptămână”.

Părintele profesor a încheiat cu un îndemn la discernământ și responsabilitate în fața progresului tehnologic: „Să vedem cât de importantă este atenția noastră, care sunt beneficiile atenției, adică să redescoperim lucrurile care ni se întâmplă real”.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro