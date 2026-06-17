Inteligența artificială nu trebuie să înlocuiască gândirea elevilor, avertizează un profesor universitar

Profesorul universitar Adrian A. Adăscăliței avertizează, într-un interviu acordat pentru Ziarul Lumina, că folosirea necritică a inteligenței artificiale poate duce la „o dependență cognitivă, în care tehnologia este consultată înainte ca persoana să încerce să gândească și să formuleze singură o soluție”.

Adrian A. Adăscăliței este profesor universitar al Facultății de Inginerie Electrică al Universității Tehnice „Gh. Asachi” din Iași și autorul volumului „Introducere în utilizarea inteligen­ței artificiale în educație. STEAM: predare, învățare și atestare”.

Profesorul avertizează că utilizarea excesivă a instrumentelor bazate pe inteligență artificială poate afecta dezvoltarea unor capacități intelectuale esențiale ale elevilor.

„Dacă elevul se obișnuiește să primească instantaneu răspunsuri, rezolvări complete sau texte gata formulate, fără a mai depune propriul efort intelectual, există pericolul diminuării capacității de analiză, reflecție și argumentare”.

Tehnologia poate deveni un partener de dialog

Totuși, specialistul subliniază că inteligența artificială nu este, în sine, o amenințare pentru educație. Folosită corect, ea poate contribui chiar la dezvoltarea gândirii critice.

„Profesorul poate cere elevilor să compare răspunsurile oferite de diferite sisteme, să identifice eventuale erori, să verifice sursele și să formuleze propriile concluzii. În acest fel, tehnologia devine un partener de dialog intelectual, nu un înlocuitor al gândirii”, a precizat prof. Adrian A. Adăscăliței.

În opinia sa, rolul școlii este să îi învețe pe elevi să utilizeze noile tehnologii cu discernământ, fără a renunța la efortul personal de înțelegere și reflecție.

„Cunoașterea autentică se construiește prin înțelegere, reflecție și discernământ, iar aceste capacități rămân profund umane și nu trebuie delegate unei mașini”, a subliniat profesorul universitar.

Interviul integral poate fi accesat aici.

Foto credit: Pixabay