Unde locuiesc românii care serbează primii Învierea Domnului: După cât timp încheie slujba Învierii ultimele comunități românești?

Românii ortodocși aflați peste toate meridianele lumii sărbătoresc duminica aceasta Învierea Domnului, în funcție de fusul orar al țării în care locuiesc.

Printre primele comunități românești care sărbătoresc Învierea Domnului se numără cele din Noua Zeelandă, Japonia și Australia. Fusul orar în aceste regiuni este cu de la opt până la zece ore înaintea celui din țara noastră. Astfel, când românii din țară vor face ultimele pregătiri de Paște în Sâmbăta Mare, alți români din Oceania vor primi lumina de la preoți.

Primii români, care vor proclama salutul pascal Hristos a înviat, fac parte din Episcopia Australiei și Noii Zeelande, fiind păstoriți de aproximativ 18 ani de Preasfințitul Părinte Mihail Filimon.

Conaționalii noștri aflați în Țara Soarelui Răsare vor participa sâmbătă la slujba Învierii la Parohia Românească din Tokyo, în timp ce la București ceasurile vor indica ora 18.00.

La polul opus se află românii de pe Coasta de Vest a Americii și din Canada. În Vancouver, slujba Învierii începe nouă ore mai târziu față de cea de la București.

De asemenea, în Los Angeles, SUA, românii vor sărbători Paștele cu zece ore mai târziu față de patria mamă. Aceștia sunt invitați să participe la slujba Învierii la Parohia românească „Sfânta Treime”, abia duminică dimineața.

Parohiile din aceste regiuni se află sub păstorirea a doi ierarhi români: Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, și Episcopul Ioan Casian al Canadei.

În Pastorala de Paște adresată românilor din cele două Americi, Mitropolitul Nicolae i-a îndemnat pe credincioși să fie buni și milostivi, într-o lume marcată de egoism, violență și indiferență.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene