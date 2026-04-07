Putem să mărturisim prin viața noastră că lumea poate arăta altfel, a îndemnat IPS Nicolae în Pastorala de Paști

„În lumea noastră tot mai străină de Dumnezeu, tot mai marcată de egoism, indiferență și violență, noi creștinii putem să mărturisim prin viața noastră că lumea poate arăta altfel”, a transmis Mitropolitul Nicolae al celor două Americi în Pastorala de Paști.

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat însemnătatea praznicului Învierii, citând din Sfântul Ioan Gură de Aur: „Ziua Învierii Domnului nostru Iisus Hristos este temeiul păcii, pricina împăcării, încetarea războaielor, călcarea morții, înfrângerea diavolului”.

Eliberarea omului din robia morții

Mitropolitul Nicolae a explicat că Învierea Domnului înseamnă eliberarea omului din robia morții și a păcatului: „Hristos a înviat pentru că a biruit prin viața lui slăbiciunea firii umane cu afectele ei mergând în manifestarea acestei tării spirituale până la acceptarea morții pentru alții”.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae a subliniat că această lucrare nu privește doar trecutul, ci și viața omului de astăzi, citând din Sf. Maxim Mărturisitorul: „Sfărâmarea încuietorilor celor veșnice se referă și la ridicarea firii umane din alipirea ei de pământ, la reîndreptarea staturii omului spre Dumnezeu”.

„Trupul înviat al lui Hristos este izvor de viață dumnezeiască pentru noi, este izvor de putere și de curăție”.

Familia creștină, model de urmat

Mitropolitul celor două Americi a oferit modele de urmat în mărturisirea vieții creștine: „Exemple pilduitoare spre acest demers curajos ne sunt femeile sfinte din calendar (mame, soții, monahii, mucenițe, mărturisitoare) pe care le cinstim în mod deosebit în acest an.

Despre familiile creștine, Înaltpreasfinția Sa a subliniat că „în perioadele de pace sau de persecuție a creștinilor, au arătat precum biserica de acasă, în care se trăiește și se transmite credința ortodoxă în mod viu”.

„Să urmăm exemplul lor!”, a încheiat Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae Pastorala de Paști, care poate fi accesată pe site-ul oficial al Mitropoliei celor două Americi.

Foto credit: Facebook / Mitropolia celor două Americi