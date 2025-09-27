Un volum dedicat profesorului Vasile Sava a fost lansat la Festivalul Internațional de Carte Transilvania

Cartea „Părintele Prof. Dr. Vasile Sava – Un canonist al renașterii ortodoxiei clujene” a fost lansată în cadrul Festivalului Internațional de Carte Transilvania 2025, desfășurat între 24 și 28 septembrie la Cluj-Napoca.

Lucrarea aparține pr. lect. univ. dr. Răzvan Perșa și a fost prezentată vineri, în spațiul de evenimente al FICT, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, precum și a mai multor clerici, teologi și oameni de cultură.

La eveniment au luat cuvântul Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, dr. Paul Ersilian Roșca, istoric și director al Muzeului Mitropoliei Clujului, precum și autorul cărții, pr. lect. univ. dr. Răzvan Perșa, cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, la Catedra de Drept Canonic Ortodox.

„Ar trebui să facem și un pic de pocăință atunci când vorbim de părintele Vasile Sava și să îi mulțumim părintelui profesor Perșa că l-a scos de la naftalină. Trebuie să fim sinceri și să spunem că s-a vorbit prea puțin, foarte puțin de Vasile Sava, nu s-a vorbit deloc, măcar că descindea de pe plaiurile acelea minunate, plaiuri care au rămas ortodoxe și atunci când a fost greu”, a spus Mitropolitul Andrei.

„Între anii 1924 și 1948, disciplina Dreptului canonic a fost predată la Academia Teologică Ortodoxă din Cluj de către Părintele Dr. Vasile Sava, o figură remarcabilă a teologiei ortodoxe și a dreptului canonic în România interbelică. Cartea se constituie într-o contribuție de o valoare deosebită pentru domeniul teologiei ortodoxe și al studiilor istorice și canonice românești”, se arată în prefața cărții.

Cartea despre profesorul Vasile Sava a apărut la editura Renașterea.

Despre FICT

Festivalul Internaţional de Carte Transilvania (FICT), realizat cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, alături de Visit Cluj-Napoca – The Heart of Transylvania, a debutat miercuri, 24 septembrie 2025, în Piața Unirii din Cluj-Napoca, și se va încheia duminică, 28 septembrie.

Evenimnetul susține cultura scrisă română și universală. Mottoul ediției din acest an este „Construim viitorul prin cultură”.

Editura Renașterea participă la târg cu o ofertă generoasă de titluri ce aparțin unor importanți clerici, teologi și oameni de cultură din țară și din străinătate.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim