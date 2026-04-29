Pelerinaj în Athos: Episcopul Iustin i-a înmânat o medalie omagială Ieroschim. Ștefan Nuțescu

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, i-a înmânat marți Medalia Omagială „Justinian Arhiepiscopul” Ieroschimonahului Ștefan Nuțescu de la Chilia „Buna Vestire” a Schitului Lacu.

Preasfințitul Părinte Iustin se află de săptămâna trecută în pelerinaj în Sfântul Munte Athos, împreună cu o delegație din Episcopia Maramureșului și Sătmarului.

Duminică, ierarhul a sfințit paraclisul Chiliei „Întâmpinarea Domnului” a Schitului Lacu, înmânând Medalia Omagială „Justinian Arhiepiscopul” și obștii acestei chilii.

Ieroschimonahul român Ștefan Nuțescu a fost tuns în monahism la Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț. În prezent, este implicat și în călăuzirea spirituală a comunității formate în jurul Schitului „Neagoe-Vodă Basarab” din Vlădești, județul Argeș, cu rânduială athonită.

Schitul Lacu, de tip idioritmic, este format din mai multe chilii și aparține de Mănăstirea Athonită „Sfântul Pavel”.

