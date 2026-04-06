Tunderi în monahism la Mănăstirea Almaș: S-au adus jertfă lui Dumnezeu

Doi membri ai obștii de la Mănăstirea Almaș, jud. Neamț, au fost tunși în monahism duminică seară, la Denia pentru Sfânta și Marea Luni. „S-au adus înaintea lui Dumnezeu jertfă bineprimită”, a spus Arhim. Siluan Antoci, starețul mănăstirii.

La ceremonie au participat Arhim. Petroniu Marin, Exarhul mănăstirilor din zona Neamț, Arhiepiscopia Iașilor, Arhim. Siluan Antoci, starețul sfântului așezământ, membrii obștii și credincioși.

La final, părintele stareț Siluan Antoci a explicat pe scurt ce înseamnă chemarea de a trăi ca monah.

„Au înțeles chemarea lui Dumnezeu, chemarea sfântă, așa cum Prorocul Samuel a fost chemat de Dumnezeu, așa cum Sfântul Apostol Pavel a fost chemat de Dumnezeu, așa și monahii sunt chemați de Dumnezeu la viață înaltă”, a spus arhimandritul.

Călugăria ca transformare

Starețul Mănăstirii Almaș a subliniat că lumea nu înțelege viața monahală, deoarece este o chemare îngerească.

„Aducem mulțumire lui Dumnezeu că i-a chemat. Mulțumim mamelor lor, care i-au născut și i-au crescut, pentru că bucuria părinților se vădește atunci când copiii sunt dăruiți lui Dumnezeu.”

„Începând din această seară, din această zi, ei sunt altfel de oameni. Ei s-au transformat. Ei au devenit copii ai lui Dumnezeu. Să le ajute Dumnezeu să ducă până la sfârșit această chemare sfântă. Și dumneavoastră să le cereți rugăciunea ”, i-a sfătuit pe credincioși Arhim. Siluan Antoci.

Au câștigat totul

Starețul a explicat că monahii vorbesc cu Dumnezeu neîncetat prin Rugăciunea Inimii.

„Îi felicităm că au lăsat această lume trecătoare și deșartă. Au câștigat totul”, a mai spus părintele stareț. „Au lăsat aceste lucruri lumești și s-au gândit să le primească pe cele cerești.”

„Nimic nu este mai frumos pe acest pământ decât slujirea lui Dumnezeu. Că această slujire este adevărata rânduială și aceasta este calea, adevărul și viața: slujirea lui Dumnezeu”, a mai spus părintele arhimandrit.

„Ce este mai frumos decât să slujești pe Dumnezeul Care te iubește, pe Dumnezeul Care a răbdat bătăi pentru tine, Care a răbdat scuipări pentru tine, Care a răbdat totul, și cruce, și moarte pentru tine? Ce este mai frumos? Să slujești pe acest Dumnezeu Care pe cruce și-a iertat dușmanii și a spus: Părinte, iartă de lor că nu știu ce fac.”

Starețul și-a încheiat cuvântul adresând mulțumiri Părintelui Exarh, Arhim. Petroniu Marin pentru participarea la ceremonie.

La Mănăstirea Almaș se află o icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Află mai multe despre ea de aici.

Mai multe fotografii de la tunderea în monahism se găsesc aici.

Foto credit: Doxologia.ro / Pr. Silviu Cluci