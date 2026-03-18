La Mănăstirea Almaș se construiește un altar de vară: O oază de rugăciune și liniște duhovnicească

La Mănăstirea Almaș din județul Neamț se construiește un altar de vară care va fi pus sub ocrotirea praznicului Adormirii Sfintei Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (25 iulie).

„Acest loc va fi o oază de rugăciune și liniște duhovnicească pentru toți cei care ne trec pragul în zilele calde de sărbătoare”, transmite Arhim. Siluan Antoci, starețul mănăstirii.

Proiect de suflet

Arhimandritul amintește că proiectul de ctitorire a altarului de vară a fost inițiat de fostul stareț, Arhim. Laurențiu Niță.

„Astăzi, este datoria noastră morală și duhovnicească să continuăm această lucrare cu oameni de bine și frumoși, pentru a oferi pelerinilor un spațiu adecvat de rugăciune”, spune noul stareț.

„Deoarece biserica mănăstirii este un spațiu restrâns, noul altar va permite săvârșirea Sfintelor Liturghii în aer liber, oferind răsuflare duhovnicească mulțimilor de credincioși care trec pragul mănăstirii în special în perioada posturilor și a marilor sărbători.”

O icoană care a înfrânt ateii

Hramul altarului este ales datorită icoanei făcătoare de minuni a Sfintei Ana din patrimoniul mănăstirii. Aceasta, prin rugăciunile preoților, a adus ploaia în timpul marii secete din 1948.

Monahii au notat un episod din 1976, când reprezentanți ai regimului comunist ateist au încercat să scoată icoana făcătoare de minuni din biserică, dar aceasta s-a înnegrit și s-a făcut foarte grea, fapt ce i-a înspăimântat pe „tovarășii” atei.

Numai după rugăciuni îndelungate icoana a revenit la starea dinainte și a putut fi pusă la loc în iconostas.

Despre mănăstire

Mănăstirea Almaș este așezată pe valea pârâului Almaș, în comuna nemțeană Gârcina, la aproximativ 12 kilometri distanță de orașul Piatra Neamț.

Datează din secolul al XVII-lea, când Vasile și Maria Almaș, ciobani din Țara Hațegului, au construit un paraclis din lemn închinat Sfântului Nicolae. Rămas văduv, Vasile Almaș s-a închinoviat la Mănăstirea Neamț, primind numele monahal de Vasile.

Biserica mănăstirii, cu hramul „Duminica Tuturor Sfinților”, veche de două secole, a fost sfințită de Patriarhul Daniel în 1995, când era Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Tot atunci a primit și hramul „Acoperământul Maicii Domnului”. A fost resfințită recent de Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei.

Donează

Părintele stareț le transmite tuturor iubitorilor monahismului de pe plaiurile nemțene invitația de a contribui la edificarea altarului. „Orice sprijin, oferit după propria putere, este o mărturie de credință care va dăinui peste ani”, transmite arhimandritul. „Obștea mănăstirii vă va pomeni cu dragoste în sfintele rugăciuni.”

​Titular cont: Mănăstirea Almaș

Cont ​IBAN: RO 20BRDE 280SV 0263 4332 800 (RON)

​Banca: BRD Groupe Société Générale – Piatra Neamț

​CUI: R3428711

Detalii plată: Altar vară – Mănăstirea Almaș

Foto credit: Doxologia.ro / Bogdan Zamfirescu