Tronos Junior îi invită pe micii creștini la rugăciune: Liturghia copiilor

Tronos Junior și Arhidiaconul Mihail Bucă invită copiii din Capitală să participe sâmbătă la Sfânta Liturghie oficiată la Catedrala Mitropolitană „Sf. Spiridon” – Nou.

Răspunsurile la strană vor fi oferite alternativ de membri ai grupului psaltic Tronos Junior și Arhidiaconul Mihail Bucă, protopsaltul Catedralei Patriarhale.

„Vom organiza un proiect pilot, spunem noi, Liturghia copiilor pentru copii. Ne dorim ca prin această liturghie la care va participa Tronos Junior, prin corul de 80 de copii aproximativ și împreună cu părintele Arhidiacon Mihail Bucă, să chemăm cât mai mulți copii din București sau din împrejurimi să participe, pentru început ascultând liturghia”, a declarat Ioan Balaban, coordonatorul Tronos Junior.

Grupul psaltic pentru copii își propune ca acest proiect să fie un exemplu de activitate educativă a Bisericii pentru societate.

„Am început acum aproximativ 3 ani cu Grupul Tronos Junior, prin care ne-am dorit să aducem cât mai mulți copii în Biserică și mai ales lângă strană, prin educarea și practica lor lângă un dascăl, lângă un profesor de muzică psaltică”.

Arhidiaconul Mihail Bucă adresează invitația de a participa la Sfânta Liturghie atât copiilor, cât și părinților.

„Îi chemăm cu inima deschisă pe toți copiii, împreună cu părinții și dascălii lor, să se adune sub aripile Bisericii pentru a cere de la Domnul luminarea minții, un înger păzitor și îndrumător în toate căile vieții. În acest cadru de rugăciune, micuții vor descoperi cum cuvântul Scripturii și cântarea sfântă îi apropie de chipul curat al îngerilor”.

Sfânta Liturghie va începe la 08:00.

Foto credit: Basilica.ro