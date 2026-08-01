Mitropolitul Antonie a încheiat vizitele în protopopiate întâlnindu-se cu clericii și autoritățile din raionul Hîncești

Mitropolitul Antonie al Basarabiei a încheiat vineri seria de vizite pastoral-administrative desfășurate în protopopiatele din Arhiepiscopia Chișinăului cu un ultim popas – în Protoieria Hîncești, unde s-a întâlnit cu clericii și autoritățile locale.

Vizita a început cu Sfânta Liturghie, oficiată de părintele mitropolit la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Hîncești. Din sobor au făcut parte Părintele Eugeniu Balan, Protopop de Hîncești, și Părintele Anatolie Balan, parohul comunității.

Sub ocrotirea sfinților

„Sfinții nu se îndepărtează de lume după mutarea lor la Domnul, ci sunt și mai aproape de fiecare suflet care îi cheamă în ajutor”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa în cuvântul de învățătură. „Mijlocirea lor izvorăște din iubire și din împreună-pătimire.”

„Când omul își așază viața sub ocrotirea sfinților, învață să privească fiecare încercare ca pe o cale spre întâlnirea cu Dumnezeu. Rugăciunea către sfinți aduce pace inimii, întărește răbdarea și aprinde dorul după viața cea bineplăcută lui Hristos”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

Părintele Mitropolit i-a felicitat pe părinții Eugeniu Balan și Anatolie Balan pentru statornicia și dăruirea cu care au coordonat ridicarea și înfrumusețarea impunătoarei biserici din Hîncești, apreciind lucrările de pictură și eforturile depuse pentru dezvoltarea vieții parohiale.

Ședința Protopopiatului Hîncești

Rugăciunea a fost urmată de ședința de lucru a Protopopiatului Hîncești, prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Antonie.

Mulțumindu-le pentru statornicie și jertfă, părintele mitroplit i-a îndemnat să păstreze pacea inimii, să răspundă fiecărei încercări prin răbdare și dragoste, rămânând credincioși cuvintelor Mântuitorului: „Binecuvântați pe cei ce vă blestemă, rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc” (Matei 5, 44).

Întâlnire cu autoritățile raionale

După întâlnirea cu clericii, Mitropolitul Basarabiei s-a întâlnit cu Nicoletta Moroșanu, președinta Raionului Hîncești, cu membri ai Consiliului Raional și colaboratori ai instituției.

Părintele mitropolit și-a exprimat recunoștința pentru relația de colaborare dezvoltată de-a lungul timpului cu parohiile Mitropoliei Basarabiei din cuprinsul raionului, subliniind că lucrarea Bisericii și misiunea autorităților publice se întâlnesc firesc în grija față de om și față de comunitate.

„Atunci când fiecare își împlinește cu credincioșie chemarea, societatea dobândește stabilitate, siguranță și prosperitate, iar oamenii găsesc sprijin și încredere. Biserica se roagă pentru conducătorii țării și ai comunităților locale, iar autoritățile, prin slujirea lor, creează cadrul necesar în care oamenii își pot trăi credința, își pot întemeia familii și își pot crește copiii în pace și bună rânduială”, a spus Mitropolitul Antonie.

Nicoletta Moroșanu a apreciat activitatea desfășurată de preoții și comunitățile parohiale din raion, exprimând întreaga disponibilitate a autorităților raionale de a sprijini inițiativele care contribuie la dezvoltarea comunităților locale, la promovarea valorilor spirituale și culturale și la susținerea celor aflați în nevoie.

De asemenea, președinta de raion a prezentat cele mai recente proiecte de dezvoltare locală, între care renovarea și modernizarea sălii de ședințe a Consiliului Raional Hîncești, realizată cu sprijinul Consiliului Județean Prahova.

În cadrul discuțiilor a fost evidențiată colaborarea strânsă dintre administrația publică locală și autoritățile județene din România, parteneriate care contribuie la dezvoltarea infrastructurii, la susținerea proiectelor educaționale, culturale și sociale și la întărirea legăturilor dintre cele două maluri ale Prutului.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei