Mitropolitul Laurențiu: Postul adevărat începe în inima noastră

„Postul adevărat începe în inima noastră: prin lepădarea egoismului, prin biruirea patimilor, prin împăcarea cu semenii și prin redescoperirea bucuriei de a trăi în comuniune cu Hristos”, transmite Mitropolitul Laurențiu al Ardealului în mesajul adresat credincioșilor la începutul Postului Adormirii Maicii Domnului.

„În persoana Maicii Domnului se descoperă frumusețea neajunsă a firii omenești transfigurate de har și răspunsul desăvârșit al libertății umane la iubirea dumnezeiască. Mutarea ei la viața cea cerească ne arată scopul ultim spre care este chemat întregul neam omenesc: participarea la viața și iubirea veșnică a Preasfintei Treimi prin unirea cu Hristos Cel răstignit și înviat”, afirmă Înaltpreasfinția Sa.

Adevărata cinstire a Maicii Domnului

Părintele Mitropolit Laurențiu subliniază că adevărata cinstire a Maicii Domnului înseamnă urmarea virtuților sale – smerenia, ascultarea, curăția inimii, răbdarea și iubirea jertfelnică – precum și apropierea de Hristos prin rugăciune, Spovedanie și Sfânta Împărtășanie.

„Înfrânarea de la anumite alimente își găsește adevăratul sens numai atunci când este însoțită de înfrânarea limbii de la judecată, a minții de la gândurile rele și a inimii de la orice formă de răutate, de ură sau de nepăsare față de suferința celor de lângă noi. Doar astfel postul devine o jertfă bineplăcută lui Dumnezeu”, subliniază Mitropolitul Laurențiu.

Timp al înnoirii sufletești

Ultima lună a anului bisericesc are o profundă semnificație liturgică și duhovnicească, fiind un răstimp de pregătire pentru începutul unui nou an bisericesc și un prilej de a mulțumi lui Dumnezeu pentru toate binefacerile primite.

Dacă la începutul anului liturgic este prăznuită Nașterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, sfârșitul acestuia este încununat de sărbătoarea Adormirii sale, care arată „ținta ultimă a existenței omenești: comuniunea deplină cu Dumnezeu și împărtășirea de slava Împărăției Sale”.

Părintele Mitropolit îi îndeamnă pe credincioși să trăiască perioada de post ca pe un timp al înnoirii sufletești, al rugăciunii și al apropierii de Hristos prin participarea la viața liturgică a Bisericii.

„Timpul liturgic este timpul învierii și al mântuirii noastre; mediul în care, prin Sfânta Liturghie și prin toate rânduielile bisericești, Dumnezeu Se apropie neîncetat de noi și ne cheamă la sfințenie”, afirmă Înaltpreasfințisa Sa, explicând că, prin ritmul sărbătorilor și al posturilor, Biserica transformă timpul într-o „pedagogie vie a mântuirii”.

Hristos, singurul Care dăruiește pace inimii

„Trăim într-o lume hiperconectată, dar tot mai puțin conectată la viața lui Dumnezeu; comunicăm cu o viteză fără precedent, dar ne rugăm tot mai puțin; avem tot mai multe mijloace de comunicare, dar parcă suntem tot mai singuri”, mai transmite Înaltpreasfinția Sa.

„Postul pe care l-am început este tocmai timpul în care Biserica ne învață să ne ridicăm privirea dinspre valurile acestei lumi către Mântuitorul Hristos, singurul Care poate dărui pace inimii și statornicie credinței. Nimic nu poate înlocui întâlnirea cu Hristos în Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, unde Cerul și pământul se unesc în aceeași minunată doxologie adusă Tatălui Ceresc.”

La final, Mitropolitul Laurențiu îi îndeamnă pe preoții din Arhiepiscopia Sibiului să săvârșească zilnic Sfânta Liturghie pe durata Postului Adormirii Maicii Domnului, iar pe credincioși îi cheamă să participe cu evlavie la slujbe, la Paraclisul Maicii Domnului, la Taina Sfintei Spovedanii și să se împărtășească, cu pregătirea cuvenită, cu Trupul și Sângele Domnului.

Foto credit: Arhiva Doxologia.ro / Pr. Silviu Cluci

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