Primele trei volume din opera completă a pr. prof. George Remete au fost lansate la Alba Iulia

Sala „Atrium Centurionum” a Consiliului Județean Alba a găzduit joi seară evenimentul de lansare a primelor trei volume din opera completă a părintelui profesor George Remete.

Manifestarea a avut loc cu ocazia aniversării a 35 de ani de la înființarea Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și în contextul sărbătorii Sfinților Trei Ierarhi.

Evenimentul a fost moderat de prof. univ. Teodora Popescu, directorul Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD) din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Pr. conf. Oliviu Botoi, consilier eparhial și director al Departamentului de Teologie Ortodoxă din cadrul Facultății de Teologie, a prezentat cele trei volume, subliniind importanța teologică a operelor părintelui profesor.

Pr. prof. George Remete a vorbit despre ediția de opere complete: „Va conține 25 de volume care vor vedea lumina tiparului în decursul timpului”.

„Întâi de toate, am lansat trei volume, reprezentând trilogia Cunoașterea prin tăcere, disponibile publicului începând de astăzi. Ulterior, va apărea trilogia Ființa și credința, care, din rațiuni tipografice, va cuprinde mai multe volume. Următoarea trilogie lansată va fi Iisus Hristos, Iubirea trădată. Apoi, vor fi tipărite și celelalte cărți pe care le-am publicat de-a lungul timpului”, a spus părintele profesor.

Pr. prof. George Remete este membru corespondent al Academiei Române din 12 februarie 2025, iar în perioada 1992-2019 a fost cadru didactic universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia.

