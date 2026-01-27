Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia va aniversa 35 de ani de la înființare

În perioada 29-30 ianuarie 2026, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia va aniversa 35 de ani de la înființare printr-o serie de manifestări academice, culturale și liturgice reunite sub genericul „Zilele Facultății de Teologie Ortodoxă”.

Evenimentele vor avea loc în contextul sărbătorii Sfinților Trei Ierarhi – Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, ocrotitorii învățământului teologic și ai Facultății de Teologie Ortodoxă din Cetatea Marii Uniri.

Programul manifestărilor va debuta joi, 29 ianuarie, cu lansarea primelor trei volume din ediția „Opere Complete”, în 25 de volume, ale părintelui prof. dr. George Remete, membru corespondent al Academiei Române și cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia în perioada 1992-2019.

Eveniment academic

Evenimentul se va desfășura de la ora 17:00 în Sala Atrium Centurionum a Consiliului Județean Alba și va fi moderat de prof. univ. dr. Teodora Popescu, directorul Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Prezentarea va fi făcută de părintele conf. univ. dr. Oliviu Botoi, consilier cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei și directorul Departamentului de Teologie Ortodoxă al facultății.

Vor mai fi prezenți prof. univ. dr. Daniel Breaz, rectorul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, și Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba.

În încheiere, va avea loc un concert susținut de Corul „Apulum” al Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia, sub conducerea părintelui prof. dr. Nicolae Topîrcean, după care participanții vor putea achiziționa volumele și vor putea cere autograful autorului.

Program liturgic special

Joi, 29 ianuarie, de la ora 19:00, în Paraclisul „Sfinții Trei Ierarhi” al facultății vor fi oficiate Vecernia mare cu Litie și Utrenia, iar a doua zi, de sărbătoarea patronală a facultății, va fi oficiat Acatistul Sfinților Trei Ierarhi, de la ora 08:15.

Vineri, de la ora 09:00, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va oficia Sfânta Liturghie. În cadrul slujbei, părintele conf. univ. dr. Alin Albu, titularul catedrei de Istoria Bisericii Ortodoxe Române, va susține prelegerea festivă cu titlul „De la teologia Sfinților Trei Ierarhi la teologia daco-romană”.

Expoziție de artă sacră

În a doua parte a zilei de vineri, la ora 16:00, va avea loc vernisajul expoziției „Mozaikon: Școala de la Alba”, găzduită de Muzeul Icoanei și al Cărții Vechi Museikon din Alba Iulia.

Evenimentul, organizat de cadrele didactice și studenții specializării Artă Sacră a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, își propune să promoveze continuitatea tradiției teologice, dialogul dintre cercetarea academică și viața liturgică, precum și contribuția educației teologice la viața culturală și spirituală.

Despre Facultatea de Teologie din Alba Iulia

Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia este o instituție de stat publică de învățământ superior și cercetare în domeniul teologiei. Pe lângă secțiile de Teologie-Asistență Socială, Teologie Pastorală și Artă Sacră, instituția mai oferă două specializări: Muzică Religioasă, respectiv Cinematografie, Fotografie, Media.

Misiunea și idealul educațional al facultății se sprijină pe credință, valoare științifică și tradiție, contribuind la promovarea și integrarea activă a tinerilor teologi în circuitul european și universal de valori.

