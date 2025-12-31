Trecerea dintre ani, timp al trezviei, spune IPS Atanasie. Suntem chemați să ne așezăm viața înaintea lui Dumnezeu

„Această trecere dintre ani este și un timp al trezviei. Nu suntem chemați să ne judecăm viața cu adâncă asprime (care duce la descurajare), ci să o așezăm înaintea lui Dumnezeu cu sinceritate”, transmite Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord într-un mesaj la cumpăna dintre ani.

„Anul care se încheie a fost, pentru fiecare dintre noi, o țesătură de bucurii, dar și de încercări, de întâlniri binecuvântate, dar și de greutăți purtate în taină”, scrie ierarhul.

„Nimic din toate acestea nu este pierdut înaintea lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur ne amintește că nimic nu este mic atunci când este încredințat lui Dumnezeu cu inimă curată, iar Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că fiecare clipă poate deveni loc al mântuirii, dacă este trăită în adevăr și iubire.”

Biserica este casa care ne adună

Înaltpreasfinția Sa amintește că pragul dintre ani este întâmpinat de români în diverse contexte: în liniștea casei sau de parte de locurile natale.

„Dar, oriunde ne-am afla, nu suntem singuri. Biserica este casa care ne adună, iar Hristos este Cel care dă unitate pașilor noștri, chiar și atunci când drumurile par diferite. Adevărata apropiere nu este una geografică, ci duhovnicească”, subliniază părintele arhiepiscop.

„Anul care vine ne este dăruit ca timp al lucrării, nu al fricii. Nu știm ce ne va aduce anul 2026, dar știm Cui îl încredințăm. Și aceasta este de ajuns. Acolo unde omul Îl primește pe Dumnezeu în inima sa, timpul încetează să mai fie o povară și devine loc al întâlnirii tainice cu harul.”

Milostenia și pacea lăuntrică

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie îi îndeamnă pe credincioși să pășească în noul an „cu inimă luminată, cu răbdare și îngăduință unii față de alții, cu grijă pentru cei aflați în neputințe, pentru cei bolnavi, întemnițați sau care poartă pecetea nedreptății, cu atenție mai mare pentru cei singuri și cu mai mare dor de rugăciune și sete de cer”.

„Să nu uităm de milostenie, care multe păcate iartă. Să nu lăsăm ca zgomotul lumii să ne fure tăcerea lăuntrică și rugăciunea tainică, nici graba să ne răpească bucuria lucrurilor simple. Într-o lume grăbită, mărturia creștinului rămâne statornicia, pacea, dragostea și nădejdea neclintită”, adaugă Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Ierarhul va sluji de Anul Nou, când Biserica prăznuiește Tăierea împrejur după trup a Domnului, la Catedrala Arhiepiscopală din districtul Enfield al Londrei.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene