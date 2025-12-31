Programul slujirii ierarhilor la praznicul Tăierii împrejur după trup a Domnului

Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji, la praznicul Tăierii împrejur după trup a Domnului, după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie oficiată la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. Iar apoi, în Catedrala patriarhală, va oficia proclamarea Anului omagial și comemorativ 2026. Slujba Sfintei Liturghii va fi oficiată la Catedrala Patriarhală de Preasfințiții Părinți Varlaam Ploieșteanul și Paisie Sinaitul, Episcopi vicari patriarhali.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Schitul Horăicioara din județul Neamț.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Craiova.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Timișoara.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Nürnberg, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, va sluji la Catedrala din Târgoviște.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Paraclisul Reședinței Arhiepiscopale din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Ierarh Nicolae” din Râmnicu Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji, împreună cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, la Catedrala Arhiepiscopală din Roman.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Curtea de Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului” din municipiul Buzău.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Londra, Marea Britanie.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, va sluji la Catedrala Episcopală din Huși.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Catedrala „Învierea Domnului” și „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Caransebeș.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Oradea.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din municipiul Baia Mare.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji Catedrala Episcopală din Drobeta-Turnu Severin.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Slobozia, județul Ialomița.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Catedrala Episcopală „Acoperământul Maicii Domnului” din Miercurea Ciuc, județul Harghita.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei si Romanaților, va sluji la Catedrala Episcopală din municipiul Slatina, județul Olt.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Catedrala Episcopală „Sfântul Nicolae” din Tulcea.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău.

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Deva.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Vârșeț, Serbia.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji la Catedrala Episcopală din Giula, Ungaria.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji la Catedrala Episcopală „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din Madrid, Spania.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji la Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm, Suedia.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din Melbourne, Australia.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji la Catedrala „Sfântul Gheorghe” și „Sfinții Epictet și Astion” din Saint-Hubert, Québec, Canada.

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, va sluji la Catedrala Episcopală „Înălțarea Sfintei Cruci” din Dublin, Irlanda.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica „Schimbarea la Față” din Cluj-Napoca.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la Mănăstirea Cebza, județul Timiș.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica „Înălţarea Sfintei Cruci” și „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” din München, Germania.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, va sluji la Catedrala Veche din Arad.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Bixad, județul Satu Mare.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Catedrala Episcopală din Deva.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji la Biserica Ortodoxă Română „Sfântul Ierarh Vasile cel Mare” din Salamanca, Spania.

Foto credit: Episcopia Daciei Felix (arhivă)