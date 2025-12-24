Tradiția continuă în Mitropolia celor două Americi: A șaptea ediție a „Liturghiei Copiilor”

Evenimentul misionar catehetic „Liturghia Copiilor” s-a desfășurat, pentru al șaptelea an consecutiv, în Parohia Sfântul Ioan Casian și Sfântul Andrei Șaguna din San Antonio, Texas, din cadrul Mitropoliei celor două Americi.

Acțiunea, începută în 2019, s-a desfășurat și anul acesta și a reunit copii, tineri și adulți din comunitate.

Printre participanți s-au numărat membrele Asociației Auxiliare a Doamnelor (AROLA) și tinerii din Romanian Orthodox Youth of the Americas (ROYA).

Implicarea copiilor

Programul a început cu săvârșirea Rânduielii Proscomidiei în mijlocul bisericii. Preotul, înconjurat de copiii și tinerii parohiei, le-a explicat pe înțelesul lor etapele pregătirii pentru slujbă, de la îmbrăcarea veșmintelor preoțești până la pregătirea Cinstitelor Daruri, prezentând fiecare pas al acestei rânduieli liturgice.

Copiii au avut astfel ocazia să participe direct, să citească pomelnicele familiilor și să urmărească așezarea miridelor pentru cei vii și cei adormiți.

Această cateheză practică a fost un adevărat prilej de învățare, ajutându-i să înțeleagă mai bine rânduiala slujbelor și importanța participării la Sfânta Liturghie încă de la începutul ei.

În cadrul Sfintei Liturghii, copiii și tinerii au dat răspunsurile la strană și au cântat, fiind îndrumați de doamna preoteasă Cristina și de voluntari ai școlii parohiale. Implicarea lor activă le-a permis să trăiască slujba mai profund și să se apropie cu mai multă sinceritate de Dumnezeu.

Comuniune reală

După împărtășire, participanții s-au bucurat de masa dragostei, un prânz pregătit cu multă dăruire de mamele voluntare din cadrul AROLA – filiala San Antonio. A fost un moment de comuniune autentică, în care copiii au socializat, s-au cunoscut mai bine și au întărit legăturile frățești dintre ei.

După prânz, sub îndrumarea doamnei preotese Cristina, copiii au învățat să pregătească prescurile, atât cele mici, cât și cele mari. În același timp, tinerii din grupul ROYA au petrecut timp împreună repetând pentru concertul de colinde.

Un moment central al zilei l-a constituit Taina Spovedaniei, la care au participat, pe rând, toți copiii și tinerii prezenți. Fiecare a avut posibilitatea de a sta de vorbă cu preotul, de a-și deschide sufletul și de a primi îndrumări legate de viața duhovnicească.

Acest timp de dialog și rugăciune a adus liniște și lumină în sufletele lor, întărindu-i pe drumul creșterii în credință.

Foto credit: Mitropolia celor două Americi

