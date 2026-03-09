Tinerii ortodocși din Italia și România s-au întâlnit la biserica românească din Pescara

Tineri din cadrul Nepsis Pescara și ASCOR Iași s-au întâlnit în orașul italian de la malul Mării Adriatice pentru două zile de rugăciune și activități culturale desfășurate în mai multe locuri din regiune.

Prima zi a început joi, 5 martie, cu o excursie în orașul Chieti, unde participanții au vizitat Catedrala „Sfântul Iustin” și principalele obiective ale orașului. Grupul de tineri a plecat apoi cu trenul spre Ortona, unde se regăsește Biserica „Sfântul Apostol Toma” și s-au închinat la moaștele sfântului. Spre finalul zilei, tinerii s-au întors la biserică românească din Pescara, unde a fost săvârșit Paraclisul Maicii Domnului.

A doua zi a fost dedicată descoperirii orașului Pescara, iar tinerii români au vizitat Biserica „Sfântul Cetteo”, ocrotitorul orașului, precum și principalele atracții din orașul italian. În partea a doua a zilei, voluntarii din Nepsis și ASCOR au participat la Liturghia Darurilor înainte sfințite săvârșită în Parohia românească „Sfântul și Dreptul Simeon și Sfânta Prorociță Ana”.

La finalul slujbei, tinerii au discutat deschis despre viața și activitățile din comunitățile lor, împărtășind experiențe și idei. Înainte de despărțire, și-au oferit reciproc mici daruri simbolice, ca semn al prieteniei create în aceste zile.

„Ne dorim ca legăturile create la Pescara să se dezvolte și pe viitor prin noi activități și proiecte comune. Am vorbit că am vrea să facem un schimb de experiență și să mergem să-i vizităm și noi așa cum au făcut ei la noi”, a declarat pentru Basilica.ro Alexandra Cojoc, președinta Nepsis Pescara.

Tinerii din Nepsis Pescara sunt activi pe rețelele de socializare, promovând intens activitățile și principalele evenimente din parohia românească, într-un stil atractiv și actual. În prezent, Nepsis Pescara are peste 1.100 de urmăritori pe Facebook și aproximativ 320 pe Instagram.

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Foto credit: Nepsis Pescara