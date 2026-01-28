Tinerii din Pescara, entuziasmați înainte de vizita episcopului: Ce reel-uri au postat pentru aniversarea parohiei lor

Tinerii din Frăția Nepsis Pescara au creat cu mult entuziasm mai multe reeluri pe rețelele sociale în așteptarea vizitei de duminică a Episcopului Siluan al Italiei în Parohia „Sfântul și Dreptul Simeon și Sfânta Prorociță Ana” din Pescara.

Comunitatea din orașul de pe malul mării Adriatice aniversează 15 ani de la înființare și, cu acest prilej, va primi vizita Preasfințitului Părinte Siluan al Italiei.

Tinerii din Frăția Nepsis Pescara s-au mobilizat și au creat clipuri pe internet pentru a invita „tinerii de toate vârstele” la sărbătoarea parohiei lor.

Potrivit site-ului parohiei, comunitatea are ca dată oficială de înființare 20 ianuarie 2011, dar celebrarea celor 15 ani de activitate a fost stabilită pentru duminică, 1 februarie, pentru a fi cât mai aproape de sărbătoarea patronilor spirituali: Dreptul Simeon și Prorocița Ana, care sunt pomeniți în ziua de 3 februarie.

Sfânta Liturghie aniversară va fi oficiată de Episcopul Italiei și va fi continuată cu o agapă, la care va participa și interpreta de muzică populară Angelica Flutur, în calitate de invitat special.

„O lucrare frumoasă dedicată copiilor și tinerilor”

Clipurile și fotografiile publicate de tineri online reflectă, de fapt, o lucrare bine structurată în cadrul parohiei.

„Cu ajutorul lui Dumnezeu, în parohia noastră s-a dezvoltat o lucrare frumoasă dedicată copiilor și tinerilor, o lucrare care aduce rod atât în plan duhovnicesc, cât și în viața comunității”, a declarat pentru Basilica.ro Alexandra Cojoc, președinta Nepsis Pescara.

Tinerii din asociație susțin școala parohială, unde ajută aproximativ 60 de copii organizați în grupe și le oferă un cadru de creștere, învățare și apropiere de Biserică.

Ajutor în comunitate

Un element important al asociației îl constituie activitatea desfășurată după fiecare Sfântă Liturghie, prin standul Nepsis, unde credincioșii parohiei pot savura produse de casă: „Scopul principal al acestei inițiative este implicarea tinerilor în viața parohiei, responsabilizarea lor și formarea lor în sânul Bisericii”, a subliniat Alexandra Cojoc.

Tinerii organizează, cu ajutorul donatorilor, pelerinaje și excursii, dar și acțiuni caritative, precum vizitarea copiilor internați la secția de oncologie din Pescara.

În perioada Crăciunului, Frăția Nepsis Pescara a colindat peste 20 de case și a direcționat o parte din fondurile strânse către Casa „Sfânta Anastasia” din Roma, care sprijină copiii români bolnavi de cancer. Totodată, tinerii formează de ani buni strana parohiei, fiind o prezență constantă în viața liturgică a comunității. Și de aniversarea parohiei, tinerii din Nepsis vor oferi răspunsurile liturgice.

Prezența pe social media

Campania tinerilor de pe social media de zilele acestea anunță aniversarea parohiei, dar oferă și o mărturie vie despre o comunitate unită, în care credința, solidaritatea și identitatea românească sunt cultivate atât în viața reală, cât și în spațiul digital.

În prezent, Nepsis Pescara are peste 1.100 de urmăritori pe Facebook și aproximativ 250 pe Instagram.

