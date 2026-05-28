Domnitorul Mihai Viteazul a fost evocat la Mănăstirea Dealu

Domnitorul Mihai Viteazul a fost evocat miercuri la Mănăstirea Dealu din județul Dâmbovița, cu ocazia împlinirii a 426 de ani de la prima unire a românilor.

Manifestarea culturală a debutat cu un Te Deum oficiat în biserica Mănăstirii Dealu, urmat de o masă rotundă tematică, în cadrul căreia au fost susținute comunicări.

Între vorbitori s-au numărat pr. lect. Florin Vârlan de la Facultatea de Teologie și Științele Educației a Universității „Valahia” din Târgoviște și pr. prof. Mihail Iulian Stan, Inspector de Religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița.

La manifestare au participat studenți ai Facultății de Teologie Târgoviște, elevi ai Seminarului Teologic Ortodox Liceal „Sf. Ioan Gură de Aur”, precum și reprezentanți ai Centrului eparhial.

De-a lungul timpului, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei a publicat mai multe volume dedicate domnitorului Mihai Viteazul. La Mănăstirea Dealu se păstrează într-un sarcofag capul domnitorului Mihai Viteazul.

Erou martir al națiunii române

Domnitorul Mihai Viteazul a fost desemnat „Erou martir al națiunii române” alături de Horea, Cloșca și Crișan.

Potrivit Legii nr. 137 din 21 iulie 2020 pentru declararea lui Mihai Viteazul – Domn al țării Românești și al Moldovei și Principe al Transilvaniei, martir și erou al națiunii române, data de 27 mai a fost declarată Ziua Națională Mihai Viteazul.

În această zi pot fi organizate ceremonii și evenimente cultural-științifice, care pot fi susținute de autoritățile centrale și locale și de canalele publice de comunicare: Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune.

