Dumnezeu lucrează prin sfinții Săi: Sf. Ioan Rusul cinstit la o parohie argeșeană

Parohia Micești din județul Argeș l-a cinstit miercuri pe Sf. Ioan Rusul, ocrotitorul comunității, prilej cu care Părintele Arhiepiscop Calinic al Argeșului și Muscelului a oficiat Sfânta Liturghie și a vorbit despre exemplul sfântului.

„Mulțumim lui Dumnezeu că în calendarul nostru se prăznuiește și Sfântul Ioan Rusul, acest minunat sfânt a cărui viață am citit-o și am fost copleșit de prima dată. Așa cred cu adevărat că Dumnezeu a lucrat și lucrează prin Sfinții Săi, inclusiv prin Sfântul Ioan Rusu”, a declarat Înaltpreasfințitul Părinte Calinic pentru Trinitas TV.

Liturghia a fost urmată și de o slujbă de pomenire pentru ctitorii și binefăcătorii bisericii trecuți la cele veșnice.

Părintele paroh Florin Păcioianu a mulțumit ierarhului și comunității și i-a îndemnat pe credincioși să stea aproape de Biserică și să urmeze pilda sfântului.

„Să învățăm și noi să avem smerenia Sfântului Ioan Rusu, să avem răbdarea lui, să nu ne poticnim, chiar și atunci când suntem acuzați pe nedrept sau când ni se produc anumite nedreptăți, să lăsăm de la noi și atunci vă asigur că plinește Dumnezeu”, a spus preotul.

În ajunul hramului, un sobor de clerici a sfințit o troiță construită în centrul localității.

Despre Parohia Micești

Biserica Parohiei Micești a fost construită în anul 1844, prin osteneala și contribuția credincioșilor locali, sub îndrumarea preotului Barbu Bîrzotescu.

În anul 2016, parohia a primit în dar un fragment din moaștele Sfântului Ioan Rusul. Prin mijlocirea și ocrotirea sfântului, lucrările de restaurare au fost finalizate într-un timp scurt, iar biserica a fost resfințită în 2018.

Celelalte două hramuri ale parohiei sunt „Intrarea Domnului în Ierusalim” și „Adormirea Maicii Domnului”.



