Mitropolitul Antiohian Sava al Americii de Nord a vizitat Mănăstirea Middletown

Mitropolitul Antiohian Sava al Americii de Nord a vizitat luni Mănăstirea Ortodoxă Română din Middletown, statul New York, unde s-a întâlnit cu Arhim. Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna, și cu Arhim. Ieremia Berbec, starețul Mănăstirii Middletown.

Întâistătătorul Bisericii Antiohiene de pe continentul american a petrecut ziua de luni în rugăciune și dialog cu cei doi arhimandriți.

„Într-o atmosferă de iubire creștină și comuniune frățească, Înaltpreasfințitul Părintele Sava și cei doi stareți au avut convorbiri duhovnicești, s-au rugat împreună și au luat masa împreună cu obștea”, au anunțat reprezentanții Arhiepiscopiei Antiohiene a Americii de Nord.

Arhim. Melchisedec Velnic a călătorit recent pe continentul american, unde a participat la hramul de vară al Mănăstirii Middletown.

Mitropolitul Antiohian Sava Isper și Arhim. Melchisedec Velnic împărtășesc o prietenie care datează de mai multe decenii, iar mănăstirea de metanie a Arhim. Ieremia Berbec este Putna.

Foto credit: Facebook / Metropolitan Saba Isper