Bustul filantropului Vasile Stroescu va fi inaugurat la Palatul Parlamentului: Simbol al jertfei pentru unitate națională

Bustul lui Vasile Stroescu, cunoscut filantrop și primul președinte al Parlamentului României, va fi inaugurat la Palatul Parlamentului cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la trecerea sa la Domnul.

Evenimentul va avea loc în data de 8 iunie, începând cu ora 11:00, și va reuni reprezentanți ai mediului academic, legislativ și civic din România și Republica Moldova. Ceremonia de inaugurare a bustului lui Vasile Stroescu se va desfășura în zona Muzeului Camerei Deputaților.

Programul manifestărilor include și simpozionul internațional cu tema „Vasile Stroescu, un mare patriot în slujba neamului românesc. O viață dăruită idealurilor naționale”, la care vor lua parte academicieni, istorici și oficiali din România și Republica Moldova.

La eveniment va fi prezentă și o delegație formată din 25 de elevi olimpici și tineri cercetători, organizatorii explicând că inițiativa dorește să reflecte „crezul lui Vasile Stroescu în puterea salvatoare a școlii”.

Fundamentarea științifică a evenimentului este asigurată de Centrul European de Studii în Probleme Etnice al Academiei Române, iar manifestările se desfășoară sub auspiciile Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO.

O punte de aur

În comunicatul transmis de organizatori, Vasile Stroescu este descris drept „un simbol absolut al jertfei poporului nostru pentru unitate națională”.

„Acesta a reprezentat o veritabilă punte de aur peste deceniile de înstrăinare imperială, punându-și întreaga pricepere în slujba neamului prin susținerea construirii unei catedrale în București, finanțarea a peste 216 biserici și 96 de școli românești și spitale în întreg spațiul românesc, sprijinind, totodată, asociația ASTRA și presa națională”.

Potrivit comunicatului, manifestările dedicate lui Vasile Stroescu reprezintă „o reafirmare a patriotismului înaintașilor noștri și o lecție pentru generațiile viitoare de a prezerva și duce mai departe valorile noastre naționale”.

