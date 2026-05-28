Regia Națională a Pădurilor plantează 22 de milioane de copaci. Actuala campanie de împăduriri e pe final

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva prezintă săptămânal bilanțul campaniei de împăduriri de primăvară. La începutul acestei săptămâni, erau deja plantați 18,6 milioane de puieți forestieri din cei 22 de milioane planificați pentru actuala campanie.

În primăvara acestui an, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva va regenera 7.112 hectare în fondul forestier proprietate publică a statului, din care 4.520 hectare prin lucrări de regenerare naturală și 2.592 prin lucrări de împăduriri.

Până în acest moment, în fondul forestier de stat administrat de Romsilva s-au realizat următoarele:

18,6 milioane de puieți plantați;

împăduriri pe 2.620 hectare;

regenerări naturale pe 4.642 hectare;

completări pe 2.055 hectare;

lucrări de refaceri pe 665 hectare.

În total, până în prezent, Romsilva a regenerat 7.262 hectare de fond forestier de stat, anunță Regia Națională a Pădurilor.

Foto credit: Romsilva