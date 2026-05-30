PS Varlaam Ploieșteanul la aniversarea Comandamentului Componentei Aeriene: Îndemn la apărarea țării și a credinței

Momentul aniversar a fost marcat printr-o ceremonie militară și religioasă desfășurată la unitatea din localitatea Moara Vlăsiei, județul Ilfov.

La eveniment au participat reprezentanți ai Statului Major al Forțelor Aeriene, comandanți ai structurilor din Forțele Aeriene Române, reprezentanți ai autorităților locale, cadre militare active și în rezervă, personal civil și clerical.

Îndemn de a ne apăra țara și credința

Ceremonialul a debutat cu intonarea Imnului Național al României și a inclus oficierea unei slujbe de Te Deum de către Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul. Ierarhul a vorbit despre ocrotitorii Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, lăcaș de cult aflat în incinta unității militare.

„Sfântul Constantin cel Mare este un îndemn pentru fiecare dintre noi, clerici, militari, credincioși, de a apăra țara aceasta pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o moștenire, dar și credința aceasta care a însemnat temelia unității noastre”.

Preasfinția Sa i-a felicitat pe militari pentru realizările lor: „Vă felicităm cu prilejul acestor două sărbători și pentru realizările împlinite de la ultima noastră venire aici. Rugăm pe Bunul Dumnezeu ca, mai ales în contextul acesta atât de fragil, să vă dăruiască mult curaj, multă înțelepciune, multă putere și mult ajutor”.

Forțele Aeriene în slujba patriei

Generalul de flotilă aeriană Ciprian Marin a transmis mesajul de felicitare al Statului Major al Forțelor Aeriene: „Sunt sigur că tehnologizarea și procesul de modernizare al Forțelor Aeriene din acești ani ne va întregi o imagine aeriană astfel încât Forțele Aeriene să slujească cât mai bine cerul patriei și să-l apere”.

La rândul său, generalul de flotilă aeriană Ioan Mischie, comandantul Comandamentului Componentei Aeriene, a evidențiat transformările prin care a trecut instituția în ultimele decenii.

„Ultima reorganizare și transformare a avut loc în anul 2021, moment în care structura a devenit Comandamentul Componentei Aeriene, o structură cu misiuni concrete în spațiul aerian național și cel al NATO, o structură de elită în cadrul Forțelor Aeriene Române”.

„Ați contribuit din plin, punând cărămidă peste cărămidă la fundația făcută de către predecesori, lăsându-ne nouă o structură modernă cu capacitatea de a analiza, planifica și acționa, conform misiunii, pe timp de pace, criză sau conflict”, a subliniat comandantul.

Evenimentul a continuat cu acordarea unor distincții militare, iar la final, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a oficiat un parastas pentru eroii aerului la troița ridicată în memoria acestora în incinta unității militare.

Foto credit: Trinitas TV