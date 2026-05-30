Absolvenții promoției 2006 ai Facultății de Teologie din Alba Iulia s-au reîntâlnit după 20 de ani

Absolvenții promoției 2006 ai Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia s-au reîntâlnit joi, la două decenii de la finalizarea studiilor.

Evenimentul a debutat în Paraclisul „Sfinții Trei Ierarhi” al instituției de învățământ, unde a fost oficiată Sfânta Liturghie.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârșit slujba de Te Deum în semn de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile aduse asupra absolvenților în cei 20 de ani care au trecut de la încheierea studiilor.

La finalul slujbei, arhiepiscopul le-a adresat participanților îndemnuri folositoare în activitatea pastoral-misionară și sfaturi duhovnicești.

Momentul aniversar a continuat în Aula „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” a facultății, unde foștii studenți s-au reîntâlnit cu profesorii care le-au fost îndrumători în perioada formării teologice.

Participanții au depănat amintiri din anii de studiu petrecuți în Alba Iulia și au împărtășit experiențe legate de activitatea desfășurată în ultimele două decenii, atât în slujirea Bisericii, cât și în alte domenii profesionale.

