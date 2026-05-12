România va fi reprezentată de patru echipe de robotică la o competiție de elită din SUA

Patru echipe românești de robotică vor participa, în perioada 26–28 iunie, la Multinational Tech Invitational (MTI), competiție internațională de elită organizată în Statele Unite ale Americii.

Evenimentul va avea loc la Universitatea Johns Hopkins din Maryland și va reuni 44 dintre cele mai bune echipe de robotică din lume, selectate pe baza performanțelor obținute la Campionatul Mondial de Robotică.

România va fi reprezentată de actuala campioană mondială la robotică, echipa Velocity din Brăila, împreună cu echipele Heart of RoBots din Buzău, Quantum Robotics din București și AICitizens din Focșani.

Potrivit organizatorilor, România este singura țară, în afara Statelor Unite ale Americii, care are cel puțin patru echipe invitate în competiție, fiind astfel a doua cea mai reprezentată națiune la ediția din acest an a turneului de elită.

Reprezentarea României la cel mai înalt nivel

Responsabilul PR al echipei AICitizens, eleva Irina Curcă, a oferit o declarație pentru Agerpres despre munca depusă în actualul sezon competițional și despre responsabilitatea reprezentării României la nivel internațional.

„În calitate de reprezentanți ai României, știm că avem datoria de a da mai departe din experiența acumulată la Houston, deoarece, pe lângă rolul de a ne crește performanța ca echipă, prezența noastră acolo trebuie să inspire și să motiveze întreaga comunitate FIRST Tech Challenge România”.

Totodată, echipa de robotică din Focșani a atras atenția printr-o postare pe pagina oficială de Facebook asupra dificultăților financiare generate de participarea la turneul internațional.

„Timpul rămas până la competiție este foarte scurt, iar costurile unei astfel de deplasări sunt considerabile. Cu toate acestea, ne dorim să reprezentăm din nou județul și România la cel mai înalt nivel al roboticii mondiale”.

Multinational Tech Invitational este organizat anual pentru a reuni echipe de robotică recunoscute la nivel mondial pentru excelență în domeniile științelor exacte, performanțele inginerești și eficiența roboților în competiție. Pe lângă turneul propriu-zis, evenimentul include expoziții și programe de networking dedicate elevilor interesați de cariere în tehnologie și inginerie.

