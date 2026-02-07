Tineri ieșeni cu autism sever își dezvoltă abilitățile de viață independentă prin ateliere creative și ocupaționale

25 de tineri ieșeni diagnosticați cu tulburări din spectrul autist sever și cu nivel funcțional scăzut au fost incluși într-o serie de ateliere ocupaționale menite să le dezvolte abilitățile de integrare socială și viață independentă.

Ei participă la ateliere de grădinărit, de croitorie, și face exerciții de motricitate fină. Activitățile structurate se desfășoară într-un cadru sigur și predictibil, cu scopul reducerii izolării și creșterii interacțiunii sociale.

Atelierele ocupaționale sunt organizate bilunar, în parteneriat cu Liceul Tehnologic Special „Trinitas” din Târgu Frumos, județul Iași.

Soluții de integrare după finalizarea școlii

„Beneficiarii sunt implicați în activități precum grădinărit în solar, exerciții de motricitate fină, lucru manual în atelierul de croitorie, dar și în acțiuni de socializare și integrare în comunitate, organizate în municipiul Iași”, a explicat pentru Agerpres Carmen Ghercă, Președinta ANCAAR.

„Proiectul se derulează pe o perioadă de 6 luni și răspunde unei nevoi acute generată de lipsa aproape totală a serviciilor adaptate pentru persoanele cu autism sever după încheierea învățământului obligatoriu, situație care duce la izolare, regres și dependență totală de familie.”

Va fi realizat un ghid pentru părinți și specialiști

Proiectul se va finaliza cu realizarea unui Ghid practic de intervenție educațională și ocupațională pentru persoane cu autism sever, destinat părinților și specialiștilor. Acesta va fi disponibil în format digital și va reprezenta un instrument de sprijin pe termen lung pentru părinți și specialiști.

Proiectul include și o componentă de conștientizare publică, care va cuprinde activități creative, o expoziție fizică și virtuală cu lucrările realizate de beneficiarii proiectului, precum și iluminarea unor clădiri publice din municipiul Iași în albastru, culoarea simbol a autismului.

ANCAAR Iași se alătură astfel mișcării naționale pentru eliminarea barierelor de mobilitate în calea dezvoltării, după ce a fost selectată alături de alte 34 de organizații non-guvernamentale din toată țara în cadrul programului de granturi „Mobilitatea contează” al Fundației Dacia pentru România.

Programul face parte din campania națională „România se mișcă”, ce promovează mobilitatea fizică și socială ca element esențial pentru accesul la educație, muncă și cultură și o condiție necesară pentru construirea viitorului.

Sursa foto: Fundația Dacia pentru România