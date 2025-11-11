Tinerețea este timpul în care se pun rădăcinile vieții duhovnicești: Cum a fost la Congresul Nepsis 2025

Congresul Nepsis 2025, desfășurat la biserica „Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Nectarie de la Eghina” din Birmingham, Marea Britanie, a stat sub semnul tinereții, „timpul în care se pun rădăcinile vieții duhovnicești”, după cum a spus Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord.

„Tinerețea este timpul în care se pun rădăcinile vieții duhovnicești, vremea în care omul învață să-L caute pe Dumnezeu cu inimă curată. Bucuria credinței nu este o emoție trecătoare, ci o întâlnire vie cu Hristos, care ne cheamă să fim lumină acolo unde lumea se lasă cuprinsă de întuneric”.

„Țineți-vă aproape de Biserică, de rugăciune și de fapta bună, pentru ca prin voi să se vadă că Dumnezeu este cu adevărat prezent în lume”, a transmis IPS Atanasie.

Părintele Constantin Necula – „Cu Hristos prin Tainele Bisericii”.

Părintele Constantin Necula, invitatul special al ediției din acest an, a susținut conferința principală „Cu Hristos prin Tainele Bisericii”.

În dialogul purtat cu tinerii, părintele Necula „a vorbit despre prezența lui Hristos în viața omului contemporan, arătând că Sfintele Taine sunt izvoare de lumină, vindecare și nădejde, prin care Dumnezeu rămâne lucrător în lume”, după cum precizează Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Programul congresului a cuprins rugăciuni zilnice, sesiuni de formare duhovnicească și ateliere tematice axate pe dialogul cu tinerii, completate de momente de comuniune și cunoaștere frățească.

Ziua de sâmbătă, dedicată Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, a inclus Sfânta Liturghie, urmată de o conferință susținută de Părintele Constantin Necula și o sesiune de întrebări și răspunsuri.

Taina Învierii

Congresul s-a încheiat duminică, cu o Sfânta Liturghie, moment deosebit marcat de două evenimente importante: hirotonia întru diacon a ipodiaconului Iulian Vamanu, coordonatorul tinerilor Nepsis din Manchester, care va sluji la Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” din Manchester, și hirotesia părintelui Paroh Mihai Răzvan Novacovschi la rangul de iconom stavrofor.

În cuvântul de încheiere, IPS Atanasie a vorbit despre taina Învierii, prin prisma unui alt tânăr: fiica lui Iair.

„În astfel de inimi zdrobite de durere și de suferință – precum cea a lui Iair, precum cea a femeii cu scurgere de sânge, precum cea a mamei care stătea la căpătâiul copilei care tocmai murise – odată ce pătrunde Domnul, nimeni nu-L mai poate despărți de noi”.

„Astăzi am văzut și am trăit taina smereniei, împletită cu speranța; taina tristeții, a durerii și a necazului, din care a izvorât însă harul plin de bucuria vindecării; taina nădejdii roditoare și, mai presus de toate, taina Învierii, care dă sens vieții”, a specificat ierarhul.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord

