Părintele Constantin Necula, invitat la Congresul Nepsis UK 2025. Programul evenimentului

Părintele Constantin Necula va fi invitatul special al Congresului Nepsis UK 2025, eveniment care va avea loc între 7-9 noiembrie la parohia „Sf. Ap. Andrei” și „Sf. Nectarie” din Birmingham (Marea Britanie), informează Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Părintele Necula va susține conferința intitulată: „Cu Hristos prin Tainele Bisericii”.

„În lumea lipsei de repere, Tainele Bisericii rămân martorii prezenței Mântuitorului în viețile noastre. Chemarea Lui către noi cere răspunsul nostru. Suntem prezenți? Cu voi este Dumnezeu, dar noi suntem cu El?”, s-a întrebat pr. Necula.

Trei zile duhovnicești

Congresul începe vineri, 7 noiembrie, cu o vizită în grup a centrului orașului Birmingham, urmată de primirea participanților. Seara, de la ora 18:30, are loc Vecernia sărbătorii Soborului Sfinților Arhangheli, iar ziua se încheie cu masa de seară.

Sâmbătă, 8 noiembrie, programul debutează cu Utrenia și Sfânta Liturghie dedicate Soborului Sfinților Arhangheli. După o scurtă gustare și înscrierea participanților sosiți în acea zi, urmează conferința principală susținută de Pr. Constantin Necula, cu tema „Cu Hristos prin Tainele Bisericii”.

După masa de prânz, participanții vor lua parte la ateliere tematice și la o sesiune de întrebări și răspunsuri. Seara este dedicată Vecerniei pentru praznicul Sfântului Ierarh Nectarie, hramul parohiei, urmată de masa de seară.

Duminică, 9 noiembrie, ziua începe cu Utrenia și primirea ierarhului, Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, urmate de Sfânta Liturghie prilejuită de hramul parohiei. După slujbă, participanții sunt invitați la masa festivă de hram, iar Congresul Nepsis se va încheia cu o sesiune de concluzii.

PROGRAMUL INTEGRAL

Vineri, 7 noiembrie

14:00 – 18:00 – Vizitarea în grup a centrului orașului Birmingham (punctul de întâlnire va fi anunțat ulterior)

15:00 – Primirea participanților care sosesc mai târziu

18:30 – Vecernia sărbătorii Soborului Sfinților Arhangheli

19:30 – Masa de seară

Sâmbătă, 8 noiembrie

07:30 – Utrenia

08:30 – Sfânta Liturghie (Soborul Sfinților Arhangheli)

10:30 – Gustare și înscrierea participanților sosiți sâmbătă

11:00 – Conferința principală: Pr. Constantin Necula – „Cu Hristos prin Tainele Bisericii”

13:00 – Masa de prânz

15:00 – Sesiunea de după-amiază: ateliere tematice / sesiune de întrebări și răspunsuri

17:00 – Pauză

18:30 – Vecernia pentru praznicul Sfântului Ierarh Nectarie, hramul parohiei

19:30 – Masa de seară

Duminică, 9 noiembrie

08:00 – Utrenia

09:15 – Primirea ierarhului (IPS Atanasie)

09:30 – Sfânta Liturghie Arhierească – Hramul Parohiei

12:00 – Masa festivă de hram

14:00 – Sesiune de concluzii și închiderea Congresului Nepsis

