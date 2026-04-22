Teza de doctorat a părintelui Petru Deaconu, de la München, susținută la Facultatea de Teologie din București

Teza de doctorat a părintelui Petru Deaconu, de la Centrul Bisericesc Ortodox Român din München, a fost susținută public luni în Amfiteatrul „Teodor M. Popescu” al Facultății de Teologie din București. Autorul a primit titlul de doctor în teologie cu calificativul „Foarte Bine”.

Este vorba despre lucrarea intitulată „Reformele administrative-bisericești ale episcopului Evghenie Hacman al Bucovinei (1835-1873) în contextul politicii austriece de stat de la mijlocul secolului al XIX-lea”.

Cercetarea academică a fost realizată sub coordonarea părintelui profesor Mihail-Simion Săsăujan.

Comisia a fost prezidată de conf. Adrian Lemeni, directorul Școlii doctorale „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” a facultății. Alături de acesta s-au aflat părintele profesor Nicolae Chifăr (Sibiu), părintele profesor Ion Vicovan (Iași) și părintele profesor Daniel Benga (Munchen).

O cercetare temeinică

Preasfinţitul Părinte Sofian Braşoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, a evidențiat munca depusă de autor pentru realizarea tezei de doctorat.

„Toată munca depusă s-a finalizat cu o lucrare consistentă, cu poziții echilibrate, cu teze bine argumentate, reflectând o cultură teologică temeinică și o bună stăpânire a subiectului. Bucuria rezultatului a fost cu atât mai mare, cu cât și greutățile de surmontat au fost mai mari”.

„Cel mai mare merit, alături de el, îi revine soției lui, preoteasa Bianca Deaconu, care l-a încurajat și susținut în toți acești ani, preluând ea cât a putut de mult din sarcinile familiale, pentru a-l degreva pe el și a-l ajuta astfel să ducă totul la bun sfârșit. De aceea am și spus că ea ar putea să fie numită coautoare a lucrării”, a transmis ierarhul, potrivit Ziarului Lumina.

Foto credit: Ziarul Lumina

