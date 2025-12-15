Ortodoxia și identitatea națională românească au fost analizate de un teolog american la București

Ortodoxia și identitatea națională românească au constituit tema unei analize academice susținute la București de John P. Burgess, profesor al Seminarului Teologic Protestant din Pittsburgh, Pennsylvania, Statele Unite ale Americii.

Conferința a avut loc miercuri la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București. Evenimentul a reunit studenți și cadre didactice ale instituției.

Tema întâlnirii, „Modul în care Ortodoxia modelează identitatea națională românească”, se înscrie în direcțiile de cercetare ale profesorului american din perioada petrecută în România.

În cadrul conferinței, teologul a vorbit despre rolul Bisericii în formarea unei națiuni și despre responsabilitatea acesteia în definirea identității naționale.

O mare onoare

Referindu-se la experiența sa academică din România, profesorul a lăudat conducerea Facultății de Teologie din București și a apreciat participarea studenților.

„A fost o mare onoare pentru mine să primesc invitația de a vizita renumita Facultate de Teologie Ortodoxă din București”.

„Am avut ocazia să vorbesc studenților din anul al doilea, specializarea Teologie Pastorală, despre tema cercetării mele în România, despre modul în care Ortodoxia modelează identitatea națională românească, iar comentariile și întrebările de după curs mi-au fost de mare ajutor”.

„Le mulțumesc din suflet atât studenților, cât și profesorilor pentru primirea călduroasă și sper să am ocazia să vizitez din nou această facultate”, a spus profesorul.

Teolog american interesat de Ortodoxie

Profesorul John P. Burgess este doctor în filosofie al Universității din Chicago (1986) și autor al mai multor volume de teologie și filosofie religioasă.

Lucrările sale abordează dialogul interconfesional și relația dintre credință, cultură și identitate națională.

John P. Burgess este, în prezent, bursier Fulbright la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, pentru anul academic 2025–2026.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu