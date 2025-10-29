Teatrul Național din Craiova a sărbătorit 175 de ani de existență

Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova a sărbătorit în perioada 26-28 octombrie, 175 de ani de la înființare, marcând, astfel, existența uneia dintre cele mai venerabile instituții de cultură românești.

Potrivit agenției Agerpres, cu acest prilej au fost organizate conferințe și expoziții, subliniindu-se astfel că această instituție „a devenit o veritabilă forță culturală, un spațiu al inovației și excelenței artistice, un loc unde generații de artiști au contribuit la definirea identității teatrale românești”.

Decorată de Președinția României (2004, 2020) și de Casa Regală a României (2020), Teatrul Național din Craiova a obținut peste 300 de premii internaționale și a generat Festivalul Internațional „William Shakespeare”, care este primul la clasa lui din lume.

Ministrul Culturii, Demeter András István, a transmis un mesaj de felicitare instituției și colaboratorilor acesteia.

„175 de ani înseamnă istorie, creație și oameni care au ridicat această instituție, zi după zi, prin munca lor. Teatrul Național Craiova are o forță artistică aparte și o continuitate care îi dă legitimitate – prin spectacole, prin publicul pe care îl formează și prin felul în care reușește să rămână prezent în conștiința culturală a țării”, a scris Ministrul Culturii.

O istorie cât România Modernă

Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova s-a înființat în anul 1850, fiind al doilea ca vechime din România, după cel din Iași. În timp, au existat directori, regizori, actori de marcă – fiecare contribuind la evoluția teatrului.

Un moment de cotitură l-a constituit perioada anilor ’90 ai secolului XX, când, sub conducerea lui Emil Boroghină și colaborarea cu regizorul Silviu Purcărete, teatrul a cunoscut o vizibilitate internațională sporită.

Un important moment al istoriei recente a teatrului craiovean îl reprezintă fondarea Festivalului Internațional Shakespeare, în anul 1994 (director-fondator Emil Boroghină).

„O bornă în istoria festivalurilor dedicate bardului englez, cel craiovean este privit în prezent drept unul dintre marile festivaluri de gen ale lumii, unde s-au jucat excepționale spectacole marca Peter Brook, Eugenio Barba, Yukio Ninagawa, Robert Wilson, Lev Dodin, Declan Donellan, Silviu Purcărete, Eimuntas Nekrošius, Edward Hall, Richard Schechner, Elizabeth LeCompte, Luk Perceval, Thomas Ostermeier, Krzysztof Warlikowski, Oskaras Koršunovas, Yuri Butusov, Yoshihiro Kurita, Robert Lepage, Andrei Șerban, Oh Tae Suk, Saburo Teshigawara, Romeo Castellucci, Kelly Hunter ș.a.”, se arată pe site-ul instituției.

Foto credit: Teatrul Național din Craiova