Noua ediție a simpozionului Colocviile Putnei va marca 560 de ani de la întemeierea Mănăstirii Putna

Mănăstirea Putna va organiza și găzdui, în perioada 9–12 iulie 2026, o nouă ediție a simpozionului de istorie „Colocviile Putnei”. Aceasta va marca 560 de ani de la punerea pietrei de temelie a sfântului așezământ.

Simpozionul va începe joi, la ora 9:00, cu o slujbă de Te Deum oficiată de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în biserica voievodală a mănăstirii.

Recunoștință

Vineri, când se împlinesc 560 de ani de la întemeierea Mănăstirii Putna, la altarul de vară va fi oficiată, de la ora 7:00, Sfânta Liturghie a recunoștinței, în cadrul căreia vor fi pomeniți istoricii trecuți la Domnul, foști colaboratori ai Centrului de Cercetare și Documentare „Ștefan cel Mare” al Mănăstirii Putna.

Sâmbătă, 11 iulie, va avea loc o sesiune de muzicologie în cadrul căreia arhid. Serafim Grigorescu, protopsaltul Mănăstirii Putna, va prezenta cartea „Stihirarul Sfântului Macarie Protopsaltul”.

Participare fizică și online

Lucrările se vor desfășura în format cu prezență fizică la Centrul Cultural „Mitropolit Iacob Putneanul”, dar vor putea fi urmărite și pe Zoom. Datele de conectare sunt disponibile aici.

În cadrul simpozionului, va fi lansat numărul XIX, 2023, 2 al revistei „Analele Putnei”.

Programul detaliat al evenimentului este disponibil aici.

Simpozionul „Colocviile Putnei”, ajuns la a 33-a ediție, este organizat de Centrul de Cercetare și Documentare „Ștefan cel Mare” al Mănăstirii Putna, înființat cu scopul de a cerceta istoria epocii ștefaniene și a Mănăstirii Putna.

Foto credit: Mănăstirea Putna