Religia creștin-ortodoxă poate fi studiată în școlile olandeze: Se caută profesori și elevi

Ortodoxia poate să fie studiată oficial în școlile olandeze. Acolo unde părinții își înscriu copiii și există profesori pregătiți, se poate organiza ora de religie creștin-ortodoxă.

Începând cu anul școlar 2025–2026, părinții își pot înscrie copiii cu vârste între 6 și 12 ani la ora de religie creștin-ortodoxă, organizată în școlile publice de stat, printr-un program pilot de 3 ani.

Pentru aceasta, trebuie să existe în cadrul aceleiași școli cel puțin trei elevi care își exprimă dorința de a participa, iar directorul instituției are obligația de a contacta Centrul pentru Învățământul Formativ (Het Centrum voor Vormingsonderwijs), care intermediază relația dintre școli, Ministerul Educației și cultele recunoscute oficial.

Această posibilitate există datorită recunoașterii oficiale a cultului creștin-ortodox ca al optulea cult recunoscut la nivel național în Țările de Jos — fapt ce oferă credincioșilor ortodocși acces la asistență religioasă în armată și în penitenciare.

Ora de religie creștin-ortodoxă se va desfășura o dată pe săptămână, timp de 45 de minute, în timpul programului școlar. La curs pot participa și elevi aparținând altor confesiuni.

Înscrierile se pot face online, prin completarea formularului de pe platformele oficiale: www.vormingsonderwijs.nl sau www.orthodoxopschool.nl.

Profesor de religie în Țările de Jos

Instanța Ortodoxă de Trimitere (Orthodoxe Zendende Instantie) se ocupă de acreditarea profesorilor care doresc să predea religia creștin-ortodoxă în școlile olandeze.

Cei interesați trebuie să fie absolvenți ai unei Facultăți de Teologie Ortodoxă și ai Modulului psihopedagogic nivel I, să dețină certificat de competență lingvistică în limba neerlandeză (nivel minim B2) și cel puțin doi ani de experiență în învățământ. Este prevăzută și participarea la o sesiune de formare specială.

Inclusiv profesorii formați în România pot preda, cu condiția să cunoască limba neerlandeză.

Implementarea proiectului

În cadrul ultimei întâlniri OKiN (Biserica Ortodoxă din Țările de Jos), desfășurate joi, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Athenagoras, Mitropolitul grec al Belgiei și Exarh al Țărilor de Jos și Luxemburgului (Patriarhia Ecumenică), reprezentanții tuturor Bisericilor ortodoxe au stabilit primii pași concreți pentru organizarea orei de religie în școlile primare, punând accent pe promovarea în parohii și pe organizarea unor lecții demonstrative în biserici.

Potrivit datelor de pe platforma oficială, există în prezent doar doi profesori acreditați, un număr insuficient pentru a acoperi cererea la nivel național.

În perspectivă, se are în vedere înființarea unei comisii pedagogice pentru elaborarea metodologiei și coordonarea procesului de recrutare.

Introducerea orei de religie creștin-ortodoxă în școlile din Țările de Jos a fost recent salutată și de Conferința Episcopală Ortodoxă din Benelux, care a apreciat „evoluția favorabilă în acest domeniu” și a subliniat importanța cooperării dintre Biserică și instituțiile educaționale.

Barometru al valorilor spirituale

Părintele Ion Iuga, reprezentantul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale în Consiliul Consultativ al OKiN, a declarat pentru Basilica.ro:

„Pe lângă bucuria acestui frumos început, am devenit conștienți de provocările inerente oricărui pionierat. Va fi nevoie de multă informare la nivelul parohiilor, de identificarea și pregătirea cadrelor didactice, alcătuirea unei metodologii adaptate, dar mai ales va fi necesară conștientizarea din partea părinților și a copiilor în ceea ce privește necesitatea acestei ore de religie”.

Despre contextul social actual, părintele a menționat: „Creștinii noștri acuză adesea societatea olandeză de secularizare, libertinaj, ateism, însă de multe ori acuza devine scuză pentru a ne lăsa la rândul nostru ademeniți de acestea”.

„De aceea, ora de religie cheamă la asumarea conștientă a unei alegeri. Ea va putea fi pentru ei un barometru al valorilor spirituale proprii, într-o lume unde au tot mai multă nevoie de repere autentice”, a adăugat părintele.

Sursă foto: Facebook / Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap